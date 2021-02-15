Скриyшот сообщения сайта URA-RU https://ura-news.turbopages.org/ura.news/s/articles/1036281922

15 февраля 2021, 12:32

Чеченский прокурор взыскал с информагентства 15 миллионов за публикацию о ДТП

Суд в Чечне удовлетворил иск бывшего прокурора Мурата Залзаева и назначил ему компенсацию морального вреда за публикацию Ura.Ru о ДТП, в которое попал Залзаев. Агентство обжаловало решение, указав, что не называло Залзаева виновником аварии.

Как писал "Кавказский узел", 26 августа 2017 года в Грозном столкнулись автомобили "Лада Приора" и Toyota Camry. Мужчина и женщина, находившиеся в "Ладе", погибли, а водитель Toyota получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Его имя представители следствия не назвали.

Бывший зампрокурора Урус-Мартановского района Мурат Залзаев, который находился за рулем Toyota Camry, выиграл в суде иск о компенсации морального вреда в 15 миллионов рублей за публикацию агентства Ura.Ru об аварии, сообщило сегодня это агентство.

Мурат Залзаев объяснил, что после публикации агентства ему пришлось уволиться из прокуратуры. В своем иске он потребовал признать опубликованные Ura.Ru сведения не соответствующими действительности и взыскать с учредителя СМИ 24 миллиона рублей компенсации за моральный вред (по 60 тысяч рублей за 339 дней нахождения новости на сайте Ura.Ru).

"Я считаю, что сумма еще и занижена, так как благодаря этой публикации мое доброе имя случайно или специально было втоптано в грязь. Если забить в поисковик "Мурат Залзаев", первой раньше выскакивала публикация Ura.Ru о том, что я погубил трех человек", - приводит издание слова бывшего прокурора.

Агентство утверждает, что написало эту новость на основе информации Telegram-канала Mash, опубликовавшем видео с места аварии, и сообщения Russia Today, которое ссылалось на управление МЧС по Чечне.

Публикация, ставшая поводом для иска, удалена с сайта информагентства, но ее копия сохранилась в Web Archive. В заметке говорится о факте ДТП, участником которого стал "зампрокурора Усть-Мартановского района Мурат Залзаев". В заголовке новости содержится обвинение а адрес сотрудника прокуратуры в связи с гибелью людей.

Суд удовлетворил требования Залзаева, снизив лишь размер морального ущерба до 15 миллионов рублей, но даже эта сумма беспрецедентна, указал руководитель адвокатского бюро "Бабиков и партнеры" Павел Бабиков. "В России еще никогда не взыскивались подобные суммы в качестве компенсации морального вреда со средства массовой информации", - приводит его слова агентство.

Юристы Ura.Ru направили в Верховный суд Чечни апелляционную жалобу на решение суда, ее рассмотрение намечено на 18 февраля, следует из публикации.

Примечание:

"Двое бойцов студенческой лиги MMA погибли при ДТП в Чечне", "Три жертвы аварии грозненской маршрутки находятся в реанимации", "Сбор крови для пострадавшего в аварии бойца MMA начат в Чечне".

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