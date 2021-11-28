28 ноября 2021, 18:04

Три человека госпитализированы после взрыва газа в Азербайджане

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

При взрыве газа в азербайджанском поселке Алиабад ожоги получили три человека, они госпитализированы в больницу Загатальского района.

Взрыв газа произошел сегодня в частном доме в поселке Алиабад Загатальского района. В результате ожоги 2-3 степени получили три человека – хозяйка дома Гюльчохра Балакишиева (1955 года рождения), Рамиз Умаханов (1967 года рождения) и Абдурахман Балакишиев (1957 года рождения).

Рамиз Умаханов помещен в отделение реанимации, а двое других пострадавших – в хирургическое отделение Загатальской районной больницы, сообщает АПА.

Примечание:

"Спасатели сообщили о тяжелом состоянии детей после взрыва газа в Дагестане", "Умерли две пострадавших при взрыве газа в Хасавюрте", "Один человек пострадал при взрыве в жилом доме в Дагестане".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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