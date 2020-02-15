15 февраля 2020, 17:05

Один человек пострадал при взрыве в жилом доме в Дагестане

Женщина, пострадавшая при взрыве газа в частном доме в Махачкале, доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

Взрыв газовоздушной смеси произошел сегодня в двухэтажном частном доме на улице Сурикова. В результате пострадала 53-летняя женщина, сообщило ГУ МЧС по Дагестану.

Пострадавшая доставлена в ожоговое отделение Республиканской клинической больницы в Махачкале в тяжелом состоянии, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал о взрыве газовоздушной смеси 26 января в подвале жилой пятиэтажки в Махачкале. В результате происшествия пострадал проходивший мимо ребенок, он был госпитализирован. После взрыва была прекращена подача газа в восемь многоэтажек.

Примечание:

"Четыре человека пострадали при взрыве газа в Дагестане", "Пострадавшая при взрыве газа девочка из Дагестана отправлена в Нижний Новгород", "Спасатели сообщили о тяжелом состоянии детей после взрыва газа в Дагестане". 

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