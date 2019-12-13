Спасатели сообщили о тяжелом состоянии детей после взрыва газа в Дагестане

13 декабря 2019, 13:13

Пострадавшие во время взрыва газа в жилом доме в пригороде Хасавюрта дети находятся в тяжелом состоянии и будут транспортированы в махачкалинскую больницу, сообщили в МЧС. Состояние родителей оценивается как средней степени тяжести.

Как писал "Кавказский узел", 12 декабря после взрыва газа на первом этаже двухэтажного частного жилого дома в пригороде Хасавюрта, в населенном пункте Винсовхозный, двое детей и двое взрослых были госпитализированы в Центральную городскую больницу Хасавюрта.

Врачи оценили состояние пострадавших во время взрыва газа в Винсовхозном родителей как средней степени тяжести. Дети, также госпитализированные в больницу Хасавюрта после взрыва, находятся в тяжелом состоянии, со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщает сегодня ТАСС.

«(Детей) готовят к транспортировке к больницу Махачкалы», - сообщил представитель экстренных служб.

Взрыв произошел на первом этаже двухэтажного частного дома, где находилась баня, проинформировал 12 декабря РБК, ссылаясь на данные республиканского управления МЧС.

На сайтах МЧС России, а также дагестанского управления ведомства нет информации о состоянии пострадавших детей и их родителей после взрыва газа в жилом доме в пригороде Хасавюрта, по состоянию на 13.10 мск сегодня.