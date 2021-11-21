21 ноября 2021, 20:45

Двое детей погибли от отравления в Ростовской области

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Семья из шести человек в станице Бессергеневской Ростовской области отравилась неизвестным веществом. Две девочки умерли, еще двое детей и двое взрослых помещены в реанимацию.

Сотрудник фельдшерско-акушерского пункта станицы Бессергеневской сообщила сегодня в правоохранительные органы о смерти 7-летней девочки дома в станице Бессергеневской Октябрьского района Ростовской области. 8-летняя сестра была доставлена в больницу, но врачи не смогли е помочь. Дети воспитывались в приемной семье. Остальные члены семьи (двое взрослых и двое несовершеннолетних детей) находятся в реанимационном отделении больницы с признаками отравления неустановленным веществом, сообщило сегодня управление СКР по Ростовской области.

В реанимации находятся двое детей, мальчик и девочка. Состояние матери оценивается как тяжелое, отца - средней тяжести. По предварительным данным, причиной трагедии стало пищевое отравление, проинформировал "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, говорится в сообщении на сайте Следственной управления СК РФ по Ростовской области.

Прокуратура области начала проверку соблюдения требований федерального законодательства. "Будет дана оценка действиям родителей (законных представителей) несовершеннолетних и органов системы профилактики", - говорится на сайте прокуратуры по Ростовской области. 

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября шестеро детей в Таганроге были госпитализированы с признаками отравления после посещения бассейна. В пробах воздуха развлекательного комплекса обнаружено превышение предельно допустимой концентрации хлора, сообщил Роспотребнадзор. 29 сентября двое детей, которые оставались в больнице после отравления хлором в аквапарке Таганрога, были выписаны домой в удовлетворительном состоянии.

Примечание:

"Обжалован приговор Шульге по делу об отравлении таллием в Таганроге", "Воспитанники детсада в Батайске госпитализированы с сальмонеллезом", "Более 30 детей отравились на базе отдыха в Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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