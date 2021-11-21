21 ноября 2021, 20:00
Подозреваемый по делу о наезде на полицейского в Дагестане отправлен в СИЗО
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Суд заменил Камалу Идрисову, обвиненному в наезде на полицейского на КПП аэропорта в Каспийске, домашний арест на заключение под стражу.
Как писал "Кавказский узел", 13 ноября Усман Нурмагомедов и второй подозреваемый по делу о наезде на полицейского в Каспийске Камал Идрисов были доставлены в Махачкалу. Усман Нурмагомедов проходит по делу в качестве свидетеля. 23-летнего Идрисова суд постановил поместить под домашний арест на два месяца, до 11 января 2022 года. 19 ноября ему было предъявлено обвинение о применении насилия в отношении представителя власти. Адвокат Идрисова указал, что сотрудник полиции не получил вреда здоровью, а дело искусственно раздувается, а. Спортсмен подтвердил, что силовик сам прыгнул на капот автомобиля.
По версии следствия, 11 ноября на КПП у аэропорта Махачкалы полицейские попытались остановить машину Toyota Camry без госномеров и с тонировкой, но водитель проигнорировал требование остановиться, сбил оградительный барьер и наехал на полицейского, который получил травмы. Кто управлял автомобилем, следователи не уточнили. Дело расследуется по статье о насилии к представителю власти, не опасном для его жизни и здоровья (часть 1 статьи 318 УК РФ), предусматривающей до пяти лет лишения свободы. 23-летний двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова был задержан в аэропорту Шереметьево 11 ноября.
Советский районный суд Махачкалы по ходатайству следствия ужесточил меру пресечения Камалу Идрисову, сообщила сегодня пресс-служба суда.
"Ввиду того, что инкриминируемое Камалу Идрисову преступление относится к категории тяжких и с учётом иных обстоятельств, (суд) пришёл к выводу о наличии оснований применения обвиняемому более строгой меры пресечения и вынес постановление о заключении Камала Идрисова под арест на 1 месяц 20 суток, до 11 января 2022 года, взяв его под стражу в зале судебного заседания", - говорится в сообщении на сайте суда.
На постановление суда в течение трех суток может быть подана апелляция в Верховный суд Дагестана, указано в сообщении.
Комментариев Камала Идрисова или его официальных представителей не поступало.
Напомним, ранее Идрисов пожаловался в адвокатскую палату Москвы в связи с комментарием одного из адвокатов YouTube-каналу "Разрешите вас перебить", в котором юрист назвал водителя преступником. В жалобе он отметил, что его друзья и родные принесли извинения силовику, тот не пострадал в результате инцидента.
Усман Нурмагомедов, который находился в автомобиле на пассажирском сиденье, - боец ММА, в конце октября он одержал победу над спортсменом из Финляндии Патриком Пьетилой в рамках турнира Bellator. Хабиб Нурмагомедов 24 октября 2020 года победил американца Джастина Гэтжи и вернул титул чемпиона UFC в легком весе, после чего объявил о завершении спортивной карьеры, говорится в биографической справке "Кавказского узла" о Хабибе Нурмагомедове.
Автор: "Кавказский узел"