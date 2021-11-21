Подозреваемый по делу о наезде на полицейского в Дагестане отправлен в СИЗО

21 ноября 2021, 20:00

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Суд заменил Камалу Идрисову, обвиненному в наезде на полицейского на КПП аэропорта в Каспийске, домашний арест на заключение под стражу.

Как писал "Кавказский узел", 13 ноября Усман Нурмагомедов и второй подозреваемый по делу о наезде на полицейского в Каспийске Камал Идрисов были доставлены в Махачкалу. Усман Нурмагомедов проходит по делу в качестве свидетеля. 23-летнего Идрисова суд постановил поместить под домашний арест на два месяца, до 11 января 2022 года. 19 ноября ему было предъявлено обвинение о применении насилия в отношении представителя власти. Адвокат Идрисова указал, что сотрудник полиции не получил вреда здоровью, а дело искусственно раздувается, а. Спортсмен подтвердил, что силовик сам прыгнул на капот автомобиля.

По версии следствия, 11 ноября на КПП у аэропорта Махачкалы полицейские попытались остановить машину Toyota Camry без госномеров и с тонировкой, но водитель проигнорировал требование остановиться, сбил оградительный барьер и наехал на полицейского, который получил травмы. Кто управлял автомобилем, следователи не уточнили. Дело расследуется по статье о насилии к представителю власти, не опасном для его жизни и здоровья (часть 1 статьи 318 УК РФ), предусматривающей до пяти лет лишения свободы. 23-летний двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова был задержан в аэропорту Шереметьево 11 ноября.

Советский районный суд Махачкалы по ходатайству следствия ужесточил меру пресечения Камалу Идрисову, сообщила сегодня пресс-служба суда.