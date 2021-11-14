Брат Хабиба Нурмагомедова стал свидетелем в деле о наезде на полицейского

14 ноября 2021, 18:12

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Двоюродному брату Хабиба Нурмагомедова, который был подозреваемым по делу о наезде на полицейского в аэропорту Каспийска, присвоен статус свидетеля, сообщили силовики.

Как писал "Кавказский узел", 13 ноября Усман Нурмагомедов и второй подозреваемый по делу о наезде на полицейского в Каспийске Камал Идрисов были доставлены в Махачкалу. 23-летнего Идрисова суд постановил заключить под стражу на два месяца, до 11 января 2022 года.

По версии следствия, 11 ноября на КПП аэропорта Каспийска полицейские попытались остановить машину Toyota Camry без госномеров и с тонировкой, но водитель проигнорировал требование остановиться, сбил оградительный барьер и наехал на полицейского, который получил травмы. Кто управлял автомобилем, следователи не уточнили. Дело расследуется по статье о насилии к представителю власти, не опасном для его жизни и здоровья (часть 1 статьи 318 УК РФ), предусматривающей до пяти лет лишения свободы. 23-летний двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова был задержан в аэропорту Шереметьево 11 ноября.

Усман Нурмагомедов стал свидетелем по делу о наезде на полицейского в Каспийске, сообщил сегодня источник в правоохранительных органах Дагестана. "Боец Усман Нурмагомедов проходит свидетелем в деле о наезде на полицейского в Каспийске. В отношении него следствием мера пресечения применяться не будет", - приводит его слова ТАСС.

Об изменении статуса Нурмагомедова в уголовном деле стало известно после того, как задержанных привезли в Дагестан, сообщил информированный источник. "После того, как доставили из Москвы в Дагестан Нурмагомедова и его друга Камала Идрисова, стало известно, что Нурмагомедов будет проходить по делу о наезде на полицейского как свидетель", - приводит сегодня его слова "Интерфакс".

На сайте Управления СКР по Дагестану, которое возбудило дело о наезде на полицейского в Каспийске, к 18.10 мск не опубликована информация об изменении статуса одного из подозреваемых.

Напомним, Усман Нурмагомедов - боец ММА, в конце октября он одержал победу над спортсменом из Финляндии Патриком Пьетилой в рамках турнира Bellator. Хабиб Нурмагомедов 24 октября 2020 года победил американца Джастина Гэтжи и вернул титул чемпиона UFC в легком весе, после чего объявил о завершении спортивной карьеры, говорится в биографической справке "Кавказского узла" о Хабибе Нурмагомедове.