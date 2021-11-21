Пользователи Instagram поддержали призыв полиции к родителям после ДТП в Дербенте

21 ноября 2021, 13:46

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ребенок в Дербенте получил травмы при попытке перебежать дорогу перед автомобилем, сообщило МВД Дагестана, призвав родителей и педагогов обсудить с детьми опасность игр на дороге. Такие игры наблюдаются часто и происходят по недосмотру родителей, указали пользователи соцсети.

Призыв к родителям и педагогам МВД Дагестана разместило сегодня на своей странице в Instagram. Поводом для него стал инцидент, произошедший 20 ноября в Дербенте, где 25-летний водитель легковой машины сбил 9-летнего ребёнка, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода.

"В результате дорожно-транспортного происшествия 9-летний мальчик, житель Дербента, с различными телесными повреждениями доставлен в больницу. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения", - поясняется в сообщении.

Дети играли, перебегая дорогу перед машинами, пояснила пресс-служба МВД. "Уважаемые родители! Примите меры! Вероятно это своеобразная игра подростков, цена которой - жизнь и здоровье ребёнка! Цель подростков не перейти дорогу, а успеть проскочить между движущихся машин, оставшись при этом живым! [...] Родители! Педагоги! Поговорите с детьми! Не игногируйте, это бесконечно важно!" – говорится в публикации.

Видеозапись инцидента МВД республики разместило в своем Telegram-канале, пояснив, что "Инстаграм видео такого рода блокирует, как запрещённый контент". "Но родителям необходимо его посмотреть, осознать и незамедлительно принять меры!" – отмечается в сообщении.

На кадрах видео, сделанного камерой наблюдения, видны четыре ребенка, стоящие на обочине проезжей части. Двое из них поочередно перебегают дорогу. Третьего ребенка, попытавшегося также перебежать дорогу, сбивает легковой автомобиль.

Публикация в Instagram, размещенная около 12.30 мск, к 13.45 мск набрала 45,2 тысячи просмотров, под ней размещено 127 комментариев. Авторы многих из них сочли такие инциденты следствием родительского недосмотра.

"Пока мы сидим в Инстаграм, наши дети сходят с ума", - заметила, в частности, roza.8577. "Родители заняты всем, кроме как воспитанием, многие родители видят экран телефона чаще, чем своих детей", - предположил kadiew_a.

"Дети без внимания остаются и такое происходит. Воспитание пропадает и культура. Люди немного уделяйте хоть время малышам, а не в телефоне сидеть", - призвал creative.05. "Родителей нету у них? Чуть ли не каждый день таких вижу, спокойно ездить не возможно без нервов", - посетовал kosmos_900. "Родить рожают, а элементарное обьяснить детям забывают, что хорошо, а что плохо. Тотальное отсутствие воспитания", - высказала мнение sociiopatka. "А потом бедных водителей сажают. Наказывать нужно родителей невоспитанных детей!" – написала naika2191. "Потом бедные водители страдают из-за таких", - согласился ussur00105.

Некоторые пользователи также подтвердили, что наблюдали подобное поведение детей. "Очень часто замечаю такие игры", - написал, в частности, ahmaev.17. "Такое часто наблюдаю, у школы прямо, несколько раз ругала выходила. Но толку нет. Главное, в основном это малыши 2-3 класс", - поделилась dlya_novorozhdenyh.

"Недавно увидел девочек, на вид 7-10 лет, играющих в подобное. В начале подумал, что показалось, понаблюдал за ними и оказалось, что не показалось, благо всё кончилось хорошо", - рассказал mahdiev01.

"Буквально вчера в центре города дети в Краснодаре играли в такие же игры, успела нажать на тормоз, могла не заметить их легко, такая же картина и в Ростове и Ставрополе, полагаю, это какие-то общие игры подростков по стране! Только приводят они к трагедиям с обеих сторон, как для водителя, так и для ребёнка и его родителей", - поделилась julia_ovsepian.

"Вот поэтому моя задача донести до родителей, педагогов, что такая игра есть! С детьми нужно, просто необходимо говорить, объяснять, предупреждать о последствиях!" – пояснила в ответ пресс-секретарь МВД Дагестана Гаяна Гариева.