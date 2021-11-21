Участники схода в Новороссийске призвали отменить систему QR-кодов

21 ноября 2021, 16:12

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Несколько десятков человек на сходе в Новороссийске выступили против требования QR-кодов на входах в торговые центры и магазины.

Как писал "Кавказский узел", 19 ноября власти Кубани постановили, что с 22 ноября по 18 января 2022 года вход в торгово-развлекательные центры и магазины (кроме аптек и магазинов с товарами первой необходимости), а также на предприятия сферы бытовых услуг будет разрешен только при предъявлении QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании или справки о медотводе. Такие же требования сохранятся для посещения заведений общепита.

Обязательное требование QR-кодов нарушает права людей, указали ранее пользователи Instagram в комментариях к публикациям губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Авторы комментариев призвали главу региона отменить систему QR-кодов. К этому же пользователи соцсети призвали губернаторов Ростовской области и Ставропольского края.

Сегодня в Новороссийске прошел митинг граждан, недовольных предстоящим 22 ноября ужесточением антиковидных мер в Краснодарском крае, сообщает "Юга.ру".

Видео одного из выступлений на митинге размещено сегодня в паблике "Типичный Краснодар" соцсети "ВКонтакте". На кадрах видно несколько десятков человек, среди которых мужчина, зачитывающий с листа бумаги упреки в адрес силовиков, врачей и Роспотребнадзора. В конце ролика собравшиеся дружно скандируют: "Мы не товар!" и аплодируют.

Аргументом "люди – не товар" пользователи Instagram в комментариях к публикациям глав регионов юга России, в том числе Вениамина Кондратьева, мотивировали требование отменить систему QR-кодов для людей. QR-коды используются для цифровой маркировки товаров, поясняли они.

По словам участников схода, в мероприятии приняли участие около 50 человек. Представителей администрации или врачей на сходе не было. Стихийный митинг прошел без задержаний, пишет сегодня "Коммерсант".

Жители Новороссийска провели сход у мемориала "Малая земля". Аналогичные акции прошли сегодня в Новосибирске, где на митинге присутствовали сотрудники полиции, и в Тюмени. Участники акции протеста в Тюмени заявили, что не считают QR-коды способом снизить заболеваемость коронавирусом, информирует "Говорит Москва".

К 21 ноября в Краснодарском крае зафиксировано с начала пандемии 91 823 случая заражения коронавирусом, в том числе 989 за сутки. Из общего числа зараженных выздоровели 63 892 пациента (в том числе 991 за сутки), умерли 8459, в том числе 69 за сутки, следует из публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Напомним, протесты против системы QR-кодов проходили и в других регионах юга России. Так, 8 ноября группа жителей Ростовской области записала видеообращение к Владимиру Путину, призвав его заставить глав регионов и Роспотребнадзор отменить ограничения для непривитых. По их мнению, в Ростовской области "началась сегрегация граждан по принципу наличия или отсутствия QR-кодов". После этой акции активист движения "За новый социализм" Олег Валюнин был оштрафован на 20 тысяч рублей за проведение несогласованного публичного мероприятия.

С видеообращением к Путину выступили 10 ноября и противники QR-кодов в Волгоградской области. Активисты, участвовавшие в записи обращения, рассказали, что выступают не против вакцинации, а против принуждения к ней. Часть опрошенных "Кавказским узлом" жителей региона согласились с противниками QR-кодов.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".