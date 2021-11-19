Призыв отменить QR-коды стал лейтмотивом комментариев в аккаунтах глав регионов юга России

19 ноября 2021, 13:01

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Обязательное требование QR-кодов нарушает права людей, указали пользователи Instagram в комментариях к публикациям губернаторов Кубани, Ростовской области и Ставрополья, посвященным официальным мероприятиям и открытиям построенных объектов. Авторы комментариев призвали глав регионов отменить систему QR-кодов.

Как сообщал "Кавказский узел", в Волгоградской области, Краснодарском крае и на Ставрополье действует предписание о доступ по QR-кодам в общественные заведения, в том числе – в кафе и фитнес-центры и магазины. Также в регионах введено требование предъявлять документы о вакцинации или перенесенном COVID-19 для покупки социальных билетов на проезд и проездных длительного срока. 18 ноября стало известно, что активисты в Волгограде собрали 3413 подписей против QR-кодов. Постановление местных властей о QR-кодах и меры Росздравнадзора по выявлению антипрививочников нарушают конституционные права, указали они в двух жалобах в прокуратуру.

На странице губернатора Кубани Вениамина Кондратьева в Instagram к 13.00 мск 19 ноября 1856 публикаций и около 313 тысяч подписчиков. Кондратьев размещает на своей странице сообщения о проведении различных мероприятий в регионе и об открытии различных объектов. 16 ноября он написал об участии в "Транспортной неделе – 2021" в Москве. 17 ноября – о строительстве в Краснодарском крае новых школ, а 18 ноября объявил об открытии спортивного центра. Под всеми тремя публикациями пользователи оставили комментарии с требованием об отмене в регионе QR-кодов.

"Нет QR кодам! Прекратите разделять людей! Каждый сам должен принимать решения прививаться ему или нет", – написал пользователь v_k_k22, под публикацией про "Транспортную неделю – 2021" в Москве. "Уважаемый Вениамин Иванович! Не берите грех на душу, не поддерживайте введение QR-кодов! Сегрегация людей – это незаконно", – написала там же annlugovaya.

"Требуем не поддерживать законопроект о QR-кодах", – заявила olgastepanyan_ под записью о строительстве новых школ. "Отменяйте систему проверки QR-кодов! И разместите для всех документ, на основании чего идет дискриминация населения", – потребовал пользователь mama.irisha.

"Губернатор, на основании какого ФЗ введены QR-коды на территории края?" – спросил пользователь posle_30 под записью про открытие спортивного объекта. "Нет QR-кодам! Нет нарушению наших Конституционных прав! Мы – не товар", – подчеркнул там же пользователь lazerodincovo.

На странице губернатора Ростовской области Василия Голубева в Instagram к 13.00 мск 19 ноября 847 публикаций и около 156 тысяч подписчиков. Голубев публикует на своей странице сообщения о эпидситуации в регионе, обращения к жителям, новости об открытии различных объектов, о событиях и о прочем. 17 ноября губернатор, также, как и Кондратьев, опубликовал запись об участии в "Транспортной неделе – 2021" в Москве. 18 ноября он отчитался об итогах участия в международном форуме "Транспорт России 2021". В тот же день губернатор опубликовал еще один пост – об участнице Великой Отечественной Войны.

"Мы против "добровольной" вакцинации и QR-кодов, мы – люди, а не скот", – написала olgastaruseva под записью про участие Ростовской области в "Транспортной неделе – 2021" в Москве. "Мы против QR-кодов, против сегрегации, против нарушения конституционных прав! Требуем отозвать законопроекты 17357-8 и 17358-8", – подчеркнула inna.mordasova.

"Отмените коды для людей", – потребовала irina.u2020 в комментарии к записи Голубева про итоги участия в транспортном форуме. "Против вакцины! Против кодов! Мы что – товар?" – задалась вопросом katrina2597.

"Мы против законопроекта о QR-кодах. Против принудительной вакцинации", – заявил aleksandr_vybornyi в комментарии к записи Голубева об участнице Великой Отечественной Войны. "Мы помним наших предков и гордимся! Память об их подвигах омрачают события последних лет. Мы против введения QR-кодов, они не помогут снизить заболеваемость, но посеют раздор между гражданами, ненависть к властям. Сегрегация в стране победившей фашизм недопустима", – подчеркнула kostina__yuliya.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram регулярно публикует статистику по коронавирусу в регионе, обращается к местным жителям по разным вопросам, ведет в разделе "сториз" прямые эфире, интервью. Также глава региона пишет о различных мероприятиях и событиях. К 13.00 мск 19 ноября на его странице в соцсети 5817 публикаций и около 477 тысяч подписчиков.

17 ноября Владимиров написал о проведении встречи с представителями партий, которые принимали участие в осенних выборах на Ставрополье. 18 ноября губернатор разместил пост о том, как реализуется на Ставрополье региональный проект "За здоровье". А 19 ноября опубликовал информацию о коечном фонде для помощи пациентам с коронавирусом.

"Я против введения QR-кодов для людей, я не товар! Я живой человек", – написала galinakondratovih под публикацией о встрече Владимирова с участниками выборов. "Народ против вакцинации и сегрегации! Мы против антиконстуционных законопроектов 17357-8 и 17358-8", – отметила там же an_astasia_pylka.

"Надо ещё людям без QR-кода Instagram заблокировать", – сыронизировал пользователь ortopedstav под публикацей Владимирова про реализацию на Ставрополье регионального проекта "За здоровье". "QR-коды, сегрегация, принудительная вакцинация – фашизм в современном формате! Мы против этого", – заявила там же galo4kagalochka.

"QR-код запатентован как способ цифровой маркировки товара! Люди – не товар", – указала lanka_eri под постом губернатора о коечном фонде для пациентов с коронавирусом. "Государственная Дума РФ направила в субъекты и регионы на рассмотрение законопроекты 17357-8 и 17358-8 о введении обязательных QR-кодов на территории России. Заявляю о своём категорическом несогласии с принятием этих законов. Это беспрецедентное нарушение прав и свобод граждан! Требую отклонения данных законопроектов", – заявила nelliastatsenko.

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".