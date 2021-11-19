Жители Ростова-на-Дону обращаются к Владимиру Путину. Кадр видео Родительское Всероссийское Сопротивление РВС https://www.youtube.com/watch?v=8TpHnuh8cPk

19 ноября 2021, 06:09

Суд оштрафовал таганрогского активиста из-за видеообращения к Путину

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Ростовской области активист движения "За новый социализм" Олег Валюнин оштрафован на 20 тысяч рублей из-за проведения несогласованного публичного мероприятия. Суд посчитал таким мероприятием запись видеообращения к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить сегрегацию россиян по наличию прививки от ковида.

Как писал "Кавказский узел", с 30 октября по 7 ноября по всей России действовал режим нерабочих дней, введенный в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией. Власти Ростовской области, как и других регионов юга России, не продлили нерабочие дни, а кроме того, с 8 ноября разрешили работу фитнес-клубов, заведений общепита и кинотеатров. Для их посещения требуется QR-код или справка о перенесенном коронавирусе. Требование QR-кодов ограничивает права непривитых от коронавируса, в том числе на медицинскую помощь и свободу передвижения, и нарушает принцип добровольности вакцинации, указали жители Ростова-на-Дону в обращении к Владимиру Путину. Они попросили президента убедить региональные власти отменить систему QR-кодов. 

Таганрогский городской суд 18 ноября рассмотрел дело Олега Валюнина по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ и в тот же день вынес постановление о назначении административного наказания, следует из информации картотеки дел на сайте суда.

Согласно части 2 статьи 20.2 КоАП РФ, за организацию либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия грозит административный арест на срок до десяти суток.

Активиста обвинили по этой статье из-за того, что он организовал массовое видеообращение к президенту с критикой введения QR-кодов, сообщило 18 ноября со ссылкой на Олега Валюнина "Кавказ.Реалии"*.

"При записи видеообращения у людей были плакаты и флаги, что попадает под атрибутику проведения митинга и пикетирования. В полиции мне сказали, что если не было бы плакатов и флагов, то ничего бы не было", - рассказал изданию Олег Валюнин.

Как сообщило издание, в суде активист рассказал, что причиной записи видеообращения жителей Таганрога стали ролики со всей страны, которым "надоела сегрегация людей по QR-кодам, когда людей разделяют и разобщают. Просто накипело".

Активист заявил, что не будет оспаривать решение суда. Судья назначила Олегу Валюнину 20 тысяч рублей штрафа, это минимальный штраф по статье об организации несогласованного публичного мероприятия, пояснило 18 ноября "ОВД-Инфо"*.

* издания включены в список иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, составленный Минюстом России.

Новости о распространении коронавируса на юге России и на Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Ростовские коммунисты выступили против системы QR-кодов", "Новый рекорд по числу заражений COVID-19 зафиксирован в Ростовской области", "Власти Ростова-на-Дону отменили торжественные мероприятия ко Дню города".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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