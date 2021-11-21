21 ноября 2021, 10:39

Двое подростков стали жертвами ДТП в Ростовской области

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Один несовершеннолетний пешеход погиб, второй госпитализирован с травмами после наезда автомобиля в Песчанокопском районе Ростовской области. 

ДТП произошло поздно вечером 20 ноября селе Жуковском.

Девятнадцатилетний водитель иномарки сбил двоих несовершеннолетних пешеходов,  которые шли по обочине дороги по ходу движения транспорта, сообщил сегодня со ссылкой на отдел пропаганды управления ГИБДД по Ростовской области ТАСС.

"В результате ДТП 17-летний пешеход скончался на месте ДТП, 15-летний получил травмы и был доставлен в больницу", - сообщил сотрудник инспекции.

Водительский стаж предполагаемого виновника ДТП составляет полтора года, сообщил Donday.

"Кавказский узел" также писал, что два человека, в том числе 12-летний ребенок, погибли 5 ноября в автоаварии в Ростовской области. Следователи возбудили дело о нарушении правил дорожного движения.

Примечание:

"Чечня и Кабардино-Балкария возглавили антирейтинг регионов по числу погибших в ДТП", "11 человек пострадали в ДТП с автобусом в Ростовской области", "Четыре человека погибли при столкновении девяти машин в Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

21 ноября 2021, 09:58

21 ноября 2021, 08:54

21 ноября 2021, 07:34

  • Сочинцы потребовали прекратить строительство здания во дворе их дома

    Жильцы дома в Сочи обратились с жалобами к правоохранителям с просьбой проверить законность выданного мэрией разрешения на строительство многоэтажки почти вплотную к их дому. Двое местных жителей пострадали во время конфликта с рабочими, которые возводили строительный забор во дворе дома.

21 ноября 2021, 06:15

21 ноября 2021, 05:21

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи