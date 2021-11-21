Двое подростков стали жертвами ДТП в Ростовской области

21 ноября 2021, 10:39

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Один несовершеннолетний пешеход погиб, второй госпитализирован с травмами после наезда автомобиля в Песчанокопском районе Ростовской области.

ДТП произошло поздно вечером 20 ноября селе Жуковском.

Девятнадцатилетний водитель иномарки сбил двоих несовершеннолетних пешеходов, которые шли по обочине дороги по ходу движения транспорта, сообщил сегодня со ссылкой на отдел пропаганды управления ГИБДД по Ростовской области ТАСС.

"В результате ДТП 17-летний пешеход скончался на месте ДТП, 15-летний получил травмы и был доставлен в больницу", - сообщил сотрудник инспекции.

Водительский стаж предполагаемого виновника ДТП составляет полтора года, сообщил Donday.

"Кавказский узел" также писал, что два человека, в том числе 12-летний ребенок, погибли 5 ноября в автоаварии в Ростовской области. Следователи возбудили дело о нарушении правил дорожного движения.