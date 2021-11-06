06 ноября 2021, 15:38

Гибель ребенка при ДТП в Ростовской области обернулась уголовным делом

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Два человека, в том числе 12-летний ребенок, погибли 5 ноября в автоаварии в Ростовской области, следователи возбудили дело о нарушении правил дорожного движения.

ДТП произошло на трассе в Тацинском районе. В результате столкновения двух автомобилей погибли два человека, в том числе 12-летний мальчик, сообщила сегодня прокуратура Ростовской области.

По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК России (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). "Прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

В региональном управлении ГИБДД уточнили, что на 14-м километре автодороги Тацинская - Милютинская столкнулись ВАЗ-211240 и Hyundai Elantra. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-211240 выехал на правую обочину, машину занесло, и она выехала на встречную полосу, где столкнулась с Hyundai Elantra. Всего жертвами аварии стали три человека - двое погибли, один пострадал, пишет ТАСС.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в августе шесть человек погибли при ДТП в Сальском районе Ростовской области.

Примечание:

"Чечня и Кабардино-Балкария возглавили антирейтинг регионов по числу погибших в ДТП", "11 человек пострадали в ДТП с автобусом в Ростовской области", "Четыре человека погибли при столкновении девяти машин в Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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