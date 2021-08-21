Место аварии. Фото пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области. https://61.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4542188#group=group-1&photo=0

21 августа 2021, 05:50

11 человек пострадали в ДТП с автобусом в Ростовской области

Десять человек получили травмы, один погиб после столкновения иномарки с пассажирским микроавтобусом в Сальском районе.

Авария произошла 20 августа в 17.40 мск на трассе «Сальск - Яшалта».

Водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Газелью", сообщило Главное управление МВД по Ростовской области на своем сайте.

Госпитализированы 11 человек, в том числе и 11-летний ребенок, информировало ведомство.

Пять пострадавших находились в легковом автомобиле, шесть - в микроавтобусе, сообщил со ссылкой на  отдел пропаганды регионального управления ГИБДД по Ростовской области ТАСС.

Позднее одна пострадавших в аварии умерла в больнице, состояние еще двоих врачи оценивают как тяжелое, привел сообщение ведомства "Интерфакс".

В микроавтобусе находились семь дорожных рабочих, сообщило Главное управление МЧС по Ростовской области на своем сайте.

"Кавказский узел" также писал, что 6 августа две женщины, подросток и годовалый ребенок погибли при массовом ДТП в Аксайском районе Ростовской области. Еще пять человек доставлены в больницы с травмами.

Примечание:

"Гибель подростков в Новочеркасске вызвала вопрос об эффективности "Безопасного города"",  "Пять человек стали жертвами автоаварии с автобусом в Ростовской области", "Умер седьмой пострадавший при аварии на химкомбинате в Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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