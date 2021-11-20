Саакашвили начал принимать пищу под контролем врачей

20 ноября 2021, 21:06

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Выход из голодовки очень сложен, врачи разработали для Саакашвили режим питания и следят за его состоянием, сообщила член консилиума по мониторингу здоровья бывшего президента. Омбудсмен Нино Ломджария заявила, что будет следить за качеством лечения Саакашвили.

Как писал "Кавказский узел", Михаил Саакашвили сразу после ареста, 1 октября, объявил голодовку. Его адвокаты, личный врач и сторонники добивались перевода Саакашвили в гражданскую клинику. Минюст Грузии пошел на уступки только на 50-й день голодовки, после того, как Саакашвили после обморока попал в реанимацию тюремной больницы. При этом арестант переведен не в гражданскую клинику, а в военный госпиталь.

Ранее грузинские власти неоднократно высказывали сомнения в том, что Саакашвили действительно голодает. Так, в начале октября министр юстиции Грузии заявил, что Михаил Саакашвили ест каши и пьет соки. Бывший президент ответил, что не принимает никакой пищи, но после таких слов отказывается от соков, витаминов, минералов и глюкозы. 6 ноября, когда перед тюрьмой, где находился Саакашвили, собралось множество его сторонников, Пенитенциарная служба опубликовала видео о том, как он ест в тюрьме детское пюре.

Саакашвили начал принимать пищу. Режим его питания подробно расписан, потому что выход из голодовки очень сложен, указала сегодня член созданного государством консилиума по мониторингу здоровья Саакашвили, врач Нино Шарашенидзе. "Состояние в динамике <...> улучшилось, оно стабильное. Проводится абсолютно адекватная терапия очень подготовленной и хорошей командой. Мы увидели результаты лабораторного исследования, оценили терапевтический статус пациента, наметили дальнейшую схему лабораторных исследований, разработали тактику лечения, медикаменты. В этот процесс была включена не только наша команда консилиума, но и здешняя команда необыкновенных врачей. Параллельно также был врач из Республиканской больницы, нутрициолог, гастроэнтерологом", - процитировал слова Шарашенидзе "ИнтерпрессНьюс".

Она указала, что Саакашвили жалуется на головные боли и другие проблемы со здоровьем, которые, по мнению врача, должны пройти со временем. "Поскольку мы ожидали, что возможно ухудшение, именно поэтому перевели его в мультипрофильную клинику. Надеюсь, что мы по мере возможности справимся с этой проблемой и поэтапно, при должном уходе, клиническое состояние и лабораторные показатели будут полностью коррегированы. На данном этапе его здоровье полностью под контролируемо, и я надеюсь, что все будет хорошо", - приводятся слова врача в публикации.

Саакашвили прекратил голодовку, которая длилась 50 дней, сразу после перевода в Горийский военный госпиталь - в ночь на 20 ноября, со ссылкой на лечащего врача политика Николоза Кипшидзе сообщил "Sputnik Грузия".

Саакашвили после возвращения в Грузию был арестован, так как ранее на родине был заочно осужден на три года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена Сандро Гиргвлиани и на шесть лет – по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили. Бывший президент обвинен в незаконном пересечении границы, арестованы четыре предполагаемых сообщника. Ему также были предъявлены другие обвинения. Кроме того, прокуратура решила допросить бывшего президента по резонансному делу картографов.

Омбудсмен Грузии Нино Ломджария заявила, что приветствует решение Саакашвили прекратить голодовку. "Как мне было известно от врачей, в любой момент могли возникнуть фатальные осложнения. Это также важно с точки зрения выполнения решений Страсбургского суда. Разумеется, народный защитник и его команда экспертов будут периодически проверять качество и ход лечения, а также соблюдение правил безопасности, чтобы предоставлять объективную информацию, в том числе и в Страсбургский суд", - процитировала сегодня Нино Ломджарию "Грузия Online".

Cенатор США Джин Шахин распространила текст заявления, которое вместе с ней подписали сенаторы Джим Риш, Бен Кардин и Рон Джонсон. Они призвали правительство Грузии принять во внимание серьезность состояния здоровья бывшего президента.

"Мы внимательно следим за состоянием и лечением бывшего президента Саакашвили, что вызывает обеспокоенность друзей Грузии в Сенате США. Несмотря на то, что мы предупреждали, что возвращение г-на Саакашвили усилит поляризацию в Грузии, Саакашвили, как и все заключенные, ожидающие суда, заслуживает справедливого и достойного обращения в соответствии с международными стандартами и законодательством Грузии. Мы встревожены тем, что сейчас это не так. Мы призываем правительство Грузии безотлагательно обеспечить г-ну Саакашвили оказание необходимой медицинской помощи с учетом рекомендаций независимой группы врачей. Мы внимательно следим за судебным процессом и подчеркиваем важность, чтобы процесс проводился прозрачно, справедливо и при личном присутствием на нём [Саакашвили]", - привел на своем сайте текст заявления сенаторов первый канал грузинского телевидения.

Подробнее о предъявленных Михаилу Саакашвили обвинениях можно узнать из биографической справки, подготовленной "Кавказским узлом". О том, чего следовало опасаться Саакашвили при возвращении на родину, говорилось в справочном материале "Кавказского узла" "Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?". Новости о муниципальных выборах в Грузии и связанном с ними возвращении Михаила Саакашвили собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".