Телефон с QR-кодом на экране. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

20 ноября 2021, 08:57

Жителей Дагестана возмутила угроза штрафа за отсутствие QR-кода

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Власти Дагестана ввели в регионе правило об обязательном предъявлении QR-кодов сотрудниками предприятий и посетителями общественных заведений. Несоблюдение этого правила теперь в Дагестане является административным нарушением, пояснил юрист. Жители региона назвали в Instagram введение QR-кодов нарушением прав человека.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 октября глава Дагестана Сергей Меликов объявил, что с 28 октября для посещения торговых центров, объектов розничной торговли, заведений общественного питания, театров, кинозалов, спортивных центров, фитнес-залов и салонов красоты потребуется QR-код или справка о перенесенном COVID-19. При этом 28 октября Меликов признал, что это решение силы закона не имеет.

За сутки в Дагестане от коронавируса скончались девять пациентов, а общее число смертей от COVID-19 достигло 2869. За сутки выявлено 189 новых случаев заболевания, а общее число случаев заражения COVID-19 в регионе возросло до 59 192, следует из информации, опубликованной 19 ноября на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Власти Дагестана ввели обязательное предъявление QR-кода при посещении жителями региона общественных заведений, в том числе заведений общепита, кинотеатров, крупных торговых центров, спортивных и культурных мероприятий, спортзалов, гостиниц, аквапарков, салонов красоты, санаториев, химчисток и прачечных, магазинов, следует из указа, опубликованного 18 ноября на сайте правительства Дагестана.

Также QR-коды должны предъявлять сотрудники предприятий, указ вступил в силу 18 ноября, следует из документа.

После публикации этого приказа, посещение в Дагестане общественных заведений без QR-кодов – это административное правонарушение, отметил на своей странице в Instagram юрист фирмы "Магомедов и партнеры" Аресен Магомедов.

Публикация о введении QR-кодов в Дагестане была размещена 19 ноября на странице газеты "Черновик" в Instagram, на которую подписаны около 190 тысяч пользователей. К 08.45 мск 20 ноября эта запись набрала 907 отметок "нравится" и 239 комментариев. Большая часть их авторов выступила против решения властей.

"А что если, эти указы противоречат конституции?" – спросил пользователь gkn00__.

"Этот указ антиконституционный", – считает пользователь kikstar_kikboksing_dagestan.

 "Скоро к себе домой без QR-кода не зайдёшь", – сыронизировала tamara_amirhanova.

"У вас больше проблем нет что ли, кроме этих QR-кодов. Если вы не слепой посмотрите, что творится, вам наплевать на людей, как они выживают, какие цены на рынках?" – задалась вопросом patimat12321.

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Меликов объявил о применении системы QR-кодов в Дагестане",  "Роспотребнадзор запретил допускать к работе непривитых сотрудников в Кабардино-Балкарии", "Система QR-кодов введена на курорте "Эльбрус".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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