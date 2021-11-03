Сотрудники “Дагэнерго” раскритиковали реорганизацию энергослужбы в Буйнакске

03 ноября 2021, 14:34

Функции филиала "Дагэнерго" в Буйнакске переданы недостаточно опытному и стабильному "Цифровому расчетному центру", указали местные энергетики. Реорганизация призвана снизить потери электроэнергии в сетях и решить проблемы с неплательщиками, а это не нравится протестующим, заявили в "Россетях".

Работники энергосферы Буйнакска и Буйнакского района недовольны переводом из "Дагэнерго", которая являлась филиалом компании "Россети - Северный Кавказ", в "Цифровой расчетный центр" (ЦРЦ), потому что боятся неопределенности, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник электросетей Расул. "Здесь я проработал много лет, это дагестанская компания, были определенные гарантии и стабильная зарплата. Может, новая фирма через год закроется, и нас уволят", - сказал он.

Из 70 сотрудников "Дагэнерго", по его словам, на новое место работы перешли около 50. 28 октября в Махачкале прошел протестный митинг, но с тех пор акций не было отметил сотрудник электросетей.

Митинг в Махачкале, состоявшийся 28 октября, был уже второй протестной акцией буйнакских энергетиков, передал в тот же день "Черновик". Издание со ссылкой на ЦРЦ также сообщило о том, что в эту компанию приняты около 50 сотрудников "Дагэнерго".

Другой бывший сотрудник "Дагэнерго", пожелавший не называть своего имени, сообщил, что еще не принял решения о переходе в ЦРЦ. "У ЦРЦ нет опыта работы в энергетике, у меня нет доверия к ней, не хочу остаться без работы", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

В ЦРЦ протесты энергетиков объяснили нежеланием работать честно

ЦРЦ будет вести в Буйнакске пилотный проект, цель которого - снизить потери электроэнергии в сетях и повысить уровень платежной дисциплины потребителей, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель компании "Россети - Северный Кавказ".

"Для реализации пилотного проекта выбраны город Буйнакск и Буйнакский район в связи с тем, что здесь отмечены одни из самых высоких потерь электроэнергии в республике. На 1 сентября 2021 года энергопотери в сетях компании в зоне деятельности Буйнакских городских и районных сетей составляли 39% и 42% соответственно. Годом ранее эти показатели были на уровне 27,7 % и 41,5 %. На неудовлетворительном уровне и платежи за электроэнергию. В Буйнакске потребители на 1 сентября текущего года рассчитались лишь за 58% потребленной ими электроэнергии, по Буйнакскому району уровень расчетов составляет 69%", - отметили в компании.

Только за первый квартал 2021 года "Россети Северного Кавказа" выявили в Дагестане хищение потребителями электроэнергии на 17 миллионов рублей. 30 июля вице-премьер Александр Новак сообщил, что Минэкономразвития и Минэнерго разработали схему решения проблемы неплатежей за электричество в регионах Северного Кавказа, пилотный проект решено запустить в Ингушетии и Дагестане.

"Цифровой расчетный центр" входит в группу компаний "Россети" и более 10 лет обеспечивает работу по приему платежей за коммунальные услуги на территории Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, указали в "Россетях".

Перейти на работу в ЦРЦ предлагалось, причем неоднократно, всем сотрудникам буйнакских подразделений филиала "Дагэнерго", заявил ранее советник генерального директора компании ЦРЦ Ирасхан Джафаров.

"Единственное условие – это ответственный подход к выполнению должностных обязанностей. Проще говоря – работать эффективно и прозрачно на благо своих соотечественников. Очевидно, с учетом этих условий некоторым работникам сложно принять решение и продолжить работу в команде нового проекта", - говорит Джафаров.

Он также прокомментировал озвученные инициативной группой энергетиков претензии о том, что налоги от деятельности ЦРЦ в Дагестане будут уходить не в регион. "В городе Буйнакске и Буйнакском районе открыты обособленные подразделения ЦРЦ, налоги подлежат уплате в бюджет Республики Дагестан по месту нахождения каждого из обособленных подразделений", - говорит Джафаров на видео, опубликованном 27 октября на YouTube-канале "РИА Дагестан".

Протесты энергетиков в Буйнакске прошли вслед за акциями газовиков

Председатель дагестанского отделения "Яблока" политолог Альберт Эседов провел аналогию между протестами энергетиков и сотрудников "Газпрома", которые проводили акции в том же Буйнакске. "Похоже, ситуация с долгами за электричество и газ, при всех изображаемых потугах ресурсоснабжающих организаций и структур, собирающих средства с потребителей, начинает надоедать. Возможно, я слишком преувеличиваю, но, скорее всего, в системе банально идет передел ресурсов и финансовых потоков. И начали этот процесс с Буйнакска, назвав его «пилотным»", - сказал Эседов корреспонденту "Кавказского узла".

21 и 24 сентября в Буйнакске прошли акции протеста, cвязаннные с увольнением Тажутдина Джанакаева с должности начальника абонентского отдела Буйнакска и Буйнакского района. Протестующие требовали назначить на эту должность местного жителя. Акция у здания "Газпрома" свидетельствует о борьбе руководителей отделов этой компании за прибыльные рабочие места, предположили специалисты. Пользователи Instagram предположили, что за акциями протеста стоят интересы бизнеса.

Как писал «Кавказский узел», в сентябре родственники и сторонники уволившегося с должности начальника абонентского отдела Буйнакска и Буйнакского района ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" Тажутдина Джанакаева провели акцию протеста. Часть пользователей соцсети указала, что за акциями протеста против назначения на должность неместного жителя стоят интересы бизнеса. Эседов предположил, что волнения в Буйнакске после сведений об увольнении Джанакаева возникли из-за разделения денежных потоков между кланами.

Альберт Эседов отметил, что энергетики в ходе протестов выражали обеспокоенность тем, возьмут ли их на работу в ЦРЦ после увольнения из Дагэнерго"". "Но их требования выглядят как-то ультимативно, словно компания не может самостоятельно набрать себе коллектив", - указал Эседов.