Верховный суд Калмыкии дистанцировался от спора активистки с мэрией Элисты

29 октября 2021, 11:58

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Судья Верховного суда Калмыкии переадресовала в горсуд Элисты иск активистки съезда ойрат-калмыцкого народа Валентины Эрдниевой, оспорившей запрет мэрии проводить пикеты в некоторых местах города. Ранее суд в Элисте оштрафовал Эрдниеву за две акции протеста, рассказала активистка.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 сентября силовики направили в Элистинский горсуд протоколы в отношении активистки съезда ойрат-калмыцкого народа Валентины Эрдниевой за проведение трех одиночных пикетов: один из них она провела в апреле, два – в августе. По словам активистки, августовские протоколы на нее составили после того, как она подала документы на участие в выборах в Госдуму России. Эрдниева 13 сентября подала иск в Верховный суд Калмыкии против мэрии Элисты о запрете в некоторых местах проведения публичных акций.

Прокурор настоял на передаче дела из Верховного суда Калмыкии в горсуд Элисты

28 октября Верховный суд Калмыкии рассмотрел иск Валентины Эрдниевой против мэрии Элисты с требованием признать недействующим постановление "О местах, в которых проведение публичных мероприятий запрещено". Заседание прошло в отсутствие ответчика, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший в зале суда.

Перед тем как перейти к рассмотрению дела по существу, судья поставила на обсуждение вопрос "о передаче дела на рассмотрение Элистинского городского суда – по подсудности".

Эрдниева и ее защитник, юрист Оксана Санджинова возразили против передачи дела в горсуд. "Постановление мэрии Элисты затрагивает интересы неопределенного круга лиц, оно не касается конкретного лица. Поэтому, в соответствии с главой 21 Кодекса административного судопроизводства, это дело должно рассматриваться в Верховном суде республики", – пояснила позицию защиты Санджинова.

Кроме того, аналогичное исковое заявление в сентябре уже рассматривалось в Элистинском горсуде, и "иск был возвращен в связи с неподсудностью", сказала защитник. "Мы предполагали, что иск нам вернут, поэтому параллельно направили заявление в Верховный суд Калмыкии", – добавила Санджинова.

Участвовавшая в деле прокурор указала, что "в силу статьи 20 КАС Верховному суду подсудны только дела об оспаривании нормативно-правовых актов, принятых представительными органами местного самоуправления". "Поскольку администрация Элисты является исполнительным органом местного самоуправления, данное дело неподсудно Верховному суду. Считаю, что оно подлежит направлению в Элистинский городской суд", – заявила прокурор.

Согласно части 2 статьи 20 Кодекса административного судопроизводства РФ "Верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области и суд автономного округа рассматривают в качестве суда первой инстанции административные дела <…> об оспаривании нормативных правовых актов, актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, представительных органов муниципальных образований".

Санджинова не согласилась с толкованием прокурора приведенной статьи кодекса и спросила у судьи, почему вопрос о подсудности возник только сейчас – после того как дело уже было принято к рассмотрению Верховным судом Калмыкии и назначено судебное заседание. Судья ответила, что хотела уточнить, в том числе позицию защиты по этому вопросу.

В итоге суд постановил, что "административное исковое заявление Эрдниевой неподсудно Верховному суду Калмыкии в качестве суда первой инстанции". Дело было передано на рассмотрение в Элистинский горсуд, передал корреспондент "Кавказского узла".

Адвокат анонсировала обжалование решения суда

Определение Верховного суда Калмыкии "будет оспорено", чтобы "поставить точку" в вопросе о подсудности дела, заявила корреспонденту "Кавказского узла" юрист Оксана Санджинова после заседания. "В сентябре мы подали практически параллельно два административных иска об оспаривании постановления мэрии Элисты 2004 года. Когда начались суды по пикетам, мы планировали ходатайствовать о приостановлении этих дел, и для обоснования нам нужен был этот иск. В Верховный суд Калмыкии можно было подать исковое заявление только по почте, мы бы не успели до суда по пикету, поэтому сначала подали иск через канцелярию в Элистинский горсуд. А через несколько дней направили исковое заявление уже в Верховный суд, поскольку предполагали, что в горсуде нам могут вернуть иск в связи с неподсудностью. Так и случилось. При этом Верховный суд принял наше исковое заявление, назначил заседание, и у нас не было сомнений, что дело будет рассмотрено... По большому счету, нам без разницы, какой суд рассмотрит дело – главное, чтобы начали рассматривать. Но чтобы понять, кто прав, мы оспорим определение Верховного суда", – сказала Санджинова.

Мэрия Элисты "превысила полномочия", приняв постановление "О местах, в которых проведение публичных мероприятий запрещено", считает юрист. "Такие места определяются федеральным законом "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". Дополнительно запрещенные для публичных мероприятий места могут устанавливаться законом субъекта. И у нас есть закон Республики Калмыкия, в соответствии с которым устанавливаются несколько дополнительных запрещенных мест. Мэрия же могла лишь установить границы территорий, которые непосредственно прилегают к запрещенным местам: судам и другим объектам, перечисленным в законе. Но своим постановлением городские власти фактически определили запрещенные для проведения публичных мероприятий места. Само название постановления говорит о его незаконности", – указала Санджинова.

В постановлении мэрии Элисты 2004 года территориями, которые непосредственно прилегают к местам, где запрещено проводить публичные мероприятия, "названы территории совершенно других земельных участков", отметила защитник. "По смыслу закона, территориями, непосредственно прилегающими к запрещенным для публичных мероприятий местам, являются земельные участки, непосредственно прилегающие к зданиям судов и других объектов, возле которых проводить митинги и пикеты запрещено законом. То есть в нашем случае Эрдниева нарушила бы закон, если бы находилась на территории, прилегающей не к территории суда, а к зданию суда. Смысл закона в том, чтобы пикетирующие и митингующие не оказывали воздействия на судей", – пояснила юрист.

Горсуд Элисты оштрафовал Эрдниеву за два пикета

22 октября Элистинский суд назначил Эрдниевой штрафы за два пикета, проведенные ею в августе – по десять тысяч за каждый. Суд по апрельскому пикету пройдет 29 октября, сообщила Санджинова. "Два дела рассматривала одна судья. В суде она огласила только резолютивную часть, с мотивировочной мы еще не ознакомились. Но после оглашения она на словах пояснила свою позицию. Сказала, что согласна с нашими доводами, но они могут лечь в основу дела по оспариванию постановления мэрии. Суд же признает Эрдниеву виновной, так как в правовом поле существует постановление о запрещенных для публичных мероприятий местах, и суд не может не принимать его во внимание", – рассказала юрист.

16 апреля Эрдниева провела пикет с плакатом, на котором было написано: "Избирком Калмыкии – территория чужих"; 3 августа она обратилась к главе Калмыкии Бату Хасикову с вопросом о дате проведения прямого эфира об отчете по бюджету за 2020 год. А 4 августа – публично задала вопрос Хасикову и председателю правительства Калмыкии Юрию Зайцеву о строительстве обещанного нового инфекционного госпиталя на 200 койко-мест.

При этом Эрдниева не проводила пикет на территории Пагоды семи дней, она стояла у входа в Дом правительства, заверила Санджинова. "Она перешла к забору пагоды, чтобы сфотографироваться, когда уже уходила с пикета. Этот наш довод никто не может опровергнуть, потому что сотрудников полиции на месте предполагаемого правонарушения не было. Они составили протоколы через несколько дней, когда увидели публикации в соцсетях. Получается, судья согласилась с утверждением, что Эрдниева стояла с пикетом возле пагоды, не имея доказательств. При том, что все сомнения должны толковаться в пользу предполагаемого правонарушителя", – сказала защитник.

Эрдниева заявила о давлении со стороны властей

Суды по пикетам начались в сентябре, но рассмотрение дел по существу было пока только 22 октября, сообщила Валентина Эрдниева. "До этого суды дважды откладывались по нашим ходатайствам. 22 сентября мы взяли время на ознакомление с делом по апрельскому пикету, потому что меня с ним не ознакомили, когда составлялся протокол. А 24 сентября мы запросили справку кадастровой палаты о границах земельных участков Арбитражного суда Калмыкии и находящихся рядом культурного комплекса "Пагода семи дней", Калмыцкого госуниверситета, а также заверенную копию постановления мэрии от 13 сентября 2004 года. 22 октября дела по двум августовским пикетам были рассмотрены по существу. После того как судья вынесла решение, она пояснила, что уже есть судебная практика по пикетам – мол, она не может от нее отступить", – рассказала активистка съезда ойрат-калмыцкого народа корреспонденту "Кавказского узла".

Все три пикета прошли у Дома правительства, совершенно не на территории Арбитражного суда Калмыкии, заверила она. "Более того, в справке кадастровой палаты прямо сказано, что культурный комплекс "Пагода семи дней", где я якобы проводила пикет, не входит в границы земельного участка Арбитражного суда. По закону о митингах, я допустила бы правонарушение, если бы стояла в непосредственной близости к зданию Арбитражного суда. Мой защитник привела все эти доводы, но судья не решилась взять на себя ответственность и признать пикеты законными", – заявила Эрдниева.

Суды сразу по трем административным делам временно лишили активистку возможности публично высказывать свое мнение, добавила она. "Первый пикет был в апреле, а административное правонарушение по нему мне начали вменять в августе – одновременно с возбуждением еще двух административных дел. Это говорит о целенаправленном давлении со стороны властей и силовых структур. Я связываю это с тем, что летом я выдвигалась кандидатом в депутаты Госдумы. Сейчас мне приходится ходить по судам, отстаивать свою позицию. Даже если выступлю на каком-то разрешенном публичном мероприятии, не факт, что ко мне не придерутся по какому-нибудь поводу. А по закону, нарушение порядка проведения публичного мероприятия более двух раз в течение 180 дней может обернуться уголовным делом", – посетовала Эрдниева.

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