Три протокола за одиночные пикеты составлены на калмыцкую активистку

03 сентября 2021, 00:36

Силовики направили в Элистинский горсуд протоколы в отношении активистки съезда ойрат-калмыцкого народа Валентины Эрдниевой за проведение трех одиночных пикетов.

Как писал "Кавказский узел", силовики 2 июня вручили повестку активистке съезда ойрат-калмыцкого народа. Активистка сообщила, что ее хотят привлечь к административной ответственности за одиночный пикет 16 апреля против назначения на пост председателя избиркома Калмыкии бывшего заместителя руководителя администрации главы республики Бемби Чужаева.

Делегаты III съезда ойрат-калмыцкого народа, который прошел 29 мая, потребовали отставки главы Калмыкии и парламента республики. По их словам, экономика республики находится в упадке, а проблема дефицита питьевой воды не решается властями.

На активистку Эрдниеву составлены три административных протокола из-за одиночных пикетов, сообщил 2 сентября "ОВД-инфо".

"Первый протокол за апрельский пикет, я его проводила в поддержку члена избирательной комиссии Калмыкии Оксаны Санджиновой, на которую в связи с независимой позицией оказывается серьезное административное давление", - сказала Валентина Эрдниева. Еще два пикета были проведены в августе, на них, по словам активистки, она требовала от главы республики провести прямую линию с жителями и обращалась к властям с вопросом об открытии ковидного госпиталя.

Суд в Элисте 3 августа назначил 40 часов обязательных работ участнице съезда ойрат-калмыцкого народа Оксане Санджиновой по делу о повторном нарушении правил публичной акции. 27 августа она сообщила, что Верховный суд Калмыкии вернул ее дело на новое рассмотрение.

По мнению Эрдниевой, во всех этих случаях отсутствуют как составы административных правонарушений, так и их доказательства. "Я трезво смотрю на вещи и понимаю, что это может быть давлением на меня", – сказала активистка, слова которой привело "Кавказ.Реалии"*. По словам активистки, августовские протоколы на нее составили после того, как подала документы на участие в выборах. Она сообщила, что пыталась зарегистрироваться в качестве самовыдвиженца в Госдуму России по округу № 15, однако ей отказали.

Эрдниева добавила, что ранее часто проводила одиночные пикеты, и к ответственности ее не привлекали.

Три административные протокола будут рассматриваться в Элистинском горсуде, сообщила активистка.

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