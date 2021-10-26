Алиев и Эрдоган открыли международный аэропорт в Физули

26 октября 2021, 22:10

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Президенты Азербайджана и Турции открыли сегодня международный аэропорт в городе Физули, который до осени 2020 года находился под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики.



Как писал "Кавказский узел", 5 января президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился начать строительство международного аэропорта в Физулинском районе. Новый аэропорт позволит иностранным туристам сократить время на поездку в Шушу, пояснил он. 5 сентября аэропорт в аэропорту Физули была сдана в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса длиной 3000 метров и шириной 60 метров, он принял первые пробные рейсы из Баку.

Азербайджан утратил контроль над Физулинским районом (армянское название Физули - Варанда) в августе 1993 года, во время первой карабахской войны. Во время осенних боевых действий 2020 года в Нагорном Карабахе азербайджанские военные установили контроль над Физули,

Сегодня в Азербайджан с однодневным визитом прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, он вместе Ильхамом Алиевым принял участие в церемонии открытия Физулинского международного аэропорта. Алиев и Эрдоган вместе разрезали красную ленту перед зданием аэропорта, им вручили символические ключи от воздушной гавани, сообщает "Туран".

Международный аэропорт в Физули был построен за восемь месяцев, площадь его перрона составляет 60 тысяч квадратных метров, он рассчитан на стоянку восьми самолетов. Азербайджан строит в Карабахе еще два аэропорта - в Зангилане и Лачине (на стыке Лачинского и Кельбаджарского районов), которые также перешли под контроль Баку после военных действий прошлого года, проинформировало агентство.

Аэропорт в Физули может принимать воздушные суда любого типа. Терминал аэропорта, оснащенный современной инфраструктурой, позволяет пропускать по меньшей мере 200 пассажиров в час. Вокруг аэропорта проделана широкомасштабная работа по благоустройству. Здесь построена вышка управления воздушным движением, оснащенная автоматизированными системами, что позволяет начать в Физулинском международном аэропорту полеты в порядке, соответствующем стандартам ICAO и IATA. В аэропорту имеются багажные конвейеры, система регистрации, VIP-залы, магазины, рестораны и другие необходимые пункты, говорится в сообщении на сайте президента Азербайджана.

Также сегодня Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии закладки фундамента автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд, являющейся частью Зангезурского коридора, сообщило агентство "Репорт".

Азербайджан рассчитывает на возобновление транспортного сообщения с Нахичеванской автономной республикой по территории Армении - открытие так называемого Зангезурского коридора. Баку полагает, что создание этого коридора предусмотрено трехсторонними соглашениями о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, однако Армения этого не признает.

Кроме этого, Алиев и Эрдоган ознакомились с ходом строительных работ на автомобильной дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша. В Зангилане (армянское название - Ковсакан) они дали совместную пресс-конференцию. "Зангилан расположен в Восточном Зангезуре, и проходящий здесь Зангезурский коридор соединит весь тюркский мир", - заявил Алиев.

Также в селе Агалы Зангиланского района состоялась встреча президентов Азербайджана и Турции один на один.

"Нет сомнения, что Эрдоган и Алиев обсудят подготовку к ноябрьскому подписанию документов о демилитации и демаркации границ Азербайджана", - написал сегодня автор блога на "Кавказском узле" "Ветер с Апшерона" в посте "Эрдоган и (в) Физулинский аэропорт".

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также находился с визитом в Азербайджане в июне текущего года, тогда он проехал из Физули в Шушу (армянское название - Шуши) по 86-километровой трассе, построенной после обострения карабахского конфликта осенью 2020 года. Азербайджанские аналитики сочли этот визит демонстрацией статуса Турции как гаранта территориальной целостности Азербайджана и необратимости итогов боевых действий, именуемых в Азербайджане Отечественной войной. Тогда же Эрдоган и Алиев подписали Шушинскую декларацию о союзнических отношениях, которая включает соглашение о взаимной военной помощи и оговаривает создание Зангезурского транспортного коридора в Нахичевань.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".