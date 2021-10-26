Четвертая попытка отобрать присяжных по делу Арашуковых закончилась безрезультатно

26 октября 2021, 14:51

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Мосгорсуд отложил отбор присяжных по делу Арашуковых в связи с подозрением на COVID-19 у одного из подсудимых, Гузера Хашукаева, сообщили сегодня адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", 31 марта в Генпрокуратуру было направлено обвинительное заключение по делу об убийстве Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также хищении газа на 3,8 миллиарда рублей. Кроме бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова, обвинения предъявлены еще 18 проходящим по делу лицам. Дело Арашуковых и других обвиняемых было перенесено 16 апреля из Верховного суда Карачаево-Черкесии в Мосгорсуд. 15 июля Мосгорсуд согласились выделить дело Рауфа и Рауля Арашукова и нескольких других обвиняемых в отдельное производство и передать его на рассмотрение присяжным. 11 августа суд не смог отобрать присяжных из-за того, что ни один из кандидатов не явился на заседание, следующее заседание было назначено на 13 сентября. На заседании 5 октября суд также не смог выбрать присяжных, на отбор явились лишь 47 из 70 кандидатов.

По версии следствия, Рауль Арашуков поручил сыну организовать убийства зампредседателя движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Рауф Арашуков, в свою очередь, отдал приказ высокопоставленным силовикам не расследовать убийство Жукова. Следствие объединило производство по делам Арашуковых и трех силовиков, они стали обвиняемыми по общему делу о преступном сообществе. Подробнее об убийствах, в организации которых обвинен Рауф Арашуков, говорится в справке "Кавказского узла" "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии".

Мосгорсуд в очередной раз не смог отобрать присяжных по уголовному делу в отношении бывшего советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова и его сына, бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, сообщил адвокат Владимир Постанюк.

"Четвёртая попытка собрать коллегию присяжных закончилась неудачей. Судебное заседание отложено на 17 ноября", — привело его слова РАПСИ.

Информацию подтвердила адвокат Марина Андреева. Она сообщила, что заседание перенесено "из-за подозрения на COVID-19 у (одного из подсудимых) Гузера Хашукаева, который находится под домашним арестом", процитировало ее РИА "Новости".

"Кавказский узел" также писал, что суд перевел под домашний арест директора филиала "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Гузера Хашукаева, который дал показания против бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.

На "Кавказском узле" размещены биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове. Новости о резонансном расследовании опубликованы на тематической странице "Кавказского узла" "Опала Арашуковых".