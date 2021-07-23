Аналитики назвали системной проблему с газификацией в Карачаево-Черкесии

23 июля 2021, 07:39

Жители многих населенных пунктов Карачаево-Черкесии долгое время не могут привлечь внимание властей к отсутствию газа в домах, а деятельная реакция Рашида Темрезова на жалобу жительницы Усть-Джегуты президенту связана с предстоящими выборами главы региона, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 июня жительница Карачаево-Черкесии Роза Каппушева в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным попросила помочь его с газификацией участков. Она пояснила, что обращается от имени жителей северной части города Усть-Джегуты. Президент пообещал решить этот вопрос с главой Карачаево-Черкесии. Власти региона 5 июля пообещали ускорить темпы газификации микрорайона Северный в Усть-Джегуте - к началу отопительного сезона запланировано подключить к газоснабжению 300 домов микрорайона. Также глава республики Рашид Темрезов поручил решить проблемы с водоснабжением и дорогами.

После обращения Каппушевой на прямую линию с Владимиром Путиным Усть-Джегутинская межрайонная прокуратура провела проверку, по итогам которой заявила, что местные власти не приняли мер по подведению инженерных коммуникаций к системам газификации и водоснабжения жилых домов, расположенных в северной части Усть-Джегуты.

Триста домов, о газификации которых ранее объявил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов – это дома, уже построенные в микрорайоне "Северный" в Усть-Джегуте, сообщил сотрудник местной администрации. "Эти 334 дома построены, остальные дома просто еще не построены", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Проблема с газификацией в Карачаево-Черкесии носит системный характер, отметил глава Конгресса карачаевского народа Кады-хаджи Халкечев. "Подобное единичное действие – это не решение вопроса. Здесь нужно действовать системно. Ведь помимо Усть-Джегуты есть горные аулы, которые не газифицированы. Газа нет даже в Домбае. Обвиняют горный рельеф, но, когда понадобилось провести газопровод в Южную Осетию, Кавказский хребет не помешал. Да и в соседней Кабардино-Балкарии Верхнюю Балкарию газифицировали. Кроме того, мимо Архыза спокойно протянули газопровод в туристический поселок, и лишь потом начали газифицировать сам Архыз – так, что туристы оказались ценнее местных жителей, – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Есть еще одна проблема – завышение тарифов на газ, добавил Халкечев. "В Малокарачаевском районе выяснилось, что накручивали цены на газ, там нашлись специалисты, разобрались что к чему, были сходы – и в результате цены снизили. Возможно, подобная ситуация и в других районах, но там нет специалистов, чтобы разобраться", – подчеркнул он.

С февраля 2011 года Карачаево-Черкесией руководит Рашид Темрезов, он намерен идти на новый срок, и пока нет предпосылок для смены главы региона, считают политологи. Влияние Рашида Темрезова усилилось после завершения борьбы кланов Деревых и Арашуковых, и громкие уголовные дела не подорвали доверия Кремля к Темрезову, поэтому его шансы остаться главой республики на третий срок высоки. Материалы об уголовном деле бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Опала Арашуковых".

Проблема с газификацией Усть-Джегуты достаточно давняя, отметил сотрудник центра "Черный куб", который занимается проведением социологических исследований, реализацией общественно полезных проектов, политическим и социальным анализом. "Жители города еще до "прямой линии" [с Путиным] обращались за помощью к чиновникам, но их никто не стал слушать. Поэтому говорить о том, что Темрезов не знал об этом – абсолютно смешно", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он высказал схожее с Халкечевым мнение, что Усть-Джегута не единственный населенный пункт Карачаево-Черкесии, в котором наблюдаются коммунальные проблемы. "Можно назвать абсолютно вопиющей ситуацию в поселке Правокубанский. Там уже несколько лет крайне плохо работает канализация <…> вода [из канализации] безо всякой очистки сбрасывается в реку Кубань. Мы писали об этом в 2018 году, и в марте этого года. Однако жителям этого поселка не повезло дозвониться на "прямую линию" и их проблемы так никто и не решает", – отметил сотрудник "Черного куба".

Он связал активность Темрезова по решению проблем газификации с тем, что не решен вопрос о переназначении главы республики на следующий срок. "Сейчас этот вопрос находится в подвешенном состоянии и, вероятно, ему сказали: будь поактивнее, прояви себя", – заключил аналитик.

Глава администрации Хабезского района Тимур Жужуев, напротив, высоко оценил деятельность Темрезова. "Есть указание главы государства Владимира Владимировича Путина о том, что газовые сети нужно подводить к частным домам за счет "Газпрома". Глава региона следит за исполнением "Газпромом" программы газификации и делает все возможное для того, чтобы она была осуществлена", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".