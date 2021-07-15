Прокуратура возложила ответственность за газификацию в Усть-Джегуте на мэрию

15 июля 2021, 15:38

Администрация Усть-Джегуты, жительница которой пожаловалась на проблемы с подключением газа в ходе прямой линии с Владимиром Путиным, не принимала мер по газификации и водоснабжению жилых домов в северной части города, сообщила сегодня прокуратура Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", жительница Карачаево-Черкесии Роза Каппушева 30 июня в ходе прямой линии с президентом России от имени жителей северной части города Усть-Джегуты попросила Путина помочь с газификацией участков. Она пояснила, что за подключение газа к участку просят около 200 тысяч рублей, хотя труба газопровода проходит совсем рядом. Президент заверил, что жители не должны платить за прокладку газопровода к их домам, и пообещал решить этот вопрос с главой Карачаево-Черкесии. Власти Карачаево-Черкесии 5 июля пообещали ускорить темпы газификации микрорайона Северный в Усть-Джегуте - к началу отопительного сезона запланировано подключить к газоснабжению 300 домов микрорайона, также глава республики поручил решить проблемы с водоснабжением и дорогами.

После обращения местной жительницы на прямую линию с президентом России, Усть-Джегутинская межрайонная прокуратура провела проверку. "Администрацией Усть-Джегутинского городского поселения не было принято мер по подведению инженерных коммуникаций к системам газификации и водоснабжения жилых домов, расположенных в северной части Усть-Джегуты", - сообщила сегодня прокуратура Карачаево-Черкесии.

По итогам проверки главе администрации Усть-Джегутинского городского поселения внесено представление, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Прокуратура проконтролирует действия администрации Усть-Джегуты по устранению нарушений, проинформировал сегодня "Интерфакс".

Напомним, 30 июня глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов пообещал, что микрорайон Северный в Усть-Джегуте будет газифицирован в 2022 году. "Это новый микрорайон, он сегодня не густо заселен", - привело в тот же день слова Темрезова в эфире телеканала "Россия 24" ТАСС. Однако после обсуждения газификации микрорайона с вице-премьером России Александром Новаком и генеральным директором ОАО "Газпром газораспределение" Сергеем Густовым, Темрезов пообещал, что первые 300 домов будут подключены к газоснабжению уже в этом году.