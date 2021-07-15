15 июля 2021, 15:38

Прокуратура возложила ответственность за газификацию в Усть-Джегуте на мэрию

Администрация Усть-Джегуты, жительница которой пожаловалась на проблемы с подключением газа в ходе прямой линии с Владимиром Путиным, не принимала мер по газификации и водоснабжению жилых домов в северной части города, сообщила сегодня прокуратура Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", жительница Карачаево-Черкесии Роза Каппушева 30 июня в ходе прямой линии с президентом России от имени жителей северной части города Усть-Джегуты попросила Путина помочь с газификацией участков. Она пояснила, что за подключение газа к участку просят около 200 тысяч рублей, хотя труба газопровода проходит совсем рядом. Президент заверил, что жители не должны платить за прокладку газопровода к их домам, и пообещал решить этот вопрос с главой Карачаево-Черкесии. Власти Карачаево-Черкесии 5 июля пообещали ускорить темпы газификации микрорайона Северный в Усть-Джегуте - к началу отопительного сезона запланировано подключить к газоснабжению 300 домов микрорайона, также глава республики поручил решить проблемы с водоснабжением и дорогами.

После обращения местной жительницы на прямую линию с президентом России, Усть-Джегутинская межрайонная прокуратура провела проверку. "Администрацией Усть-Джегутинского городского поселения не было принято мер по подведению инженерных коммуникаций к системам газификации и водоснабжения жилых домов, расположенных в северной части Усть-Джегуты", - сообщила сегодня прокуратура Карачаево-Черкесии.

По итогам проверки главе администрации Усть-Джегутинского городского поселения внесено представление, говорится в сообщении на сайте ведомства.

 Прокуратура проконтролирует действия администрации Усть-Джегуты по устранению нарушений, проинформировал сегодня "Интерфакс". 

Напомним, 30 июня глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов пообещал, что микрорайон Северный в Усть-Джегуте будет газифицирован в 2022 году. "Это новый микрорайон, он сегодня не густо заселен", - привело в тот же день слова Темрезова в эфире телеканала "Россия 24" ТАСС. Однако после обсуждения газификации микрорайона с вице-премьером России Александром Новаком и генеральным директором ОАО "Газпром газораспределение" Сергеем Густовым, Темрезов пообещал, что первые 300 домов будут подключены к газоснабжению уже в этом году.

Примечание:

"Темрезов пообещал материальную помощь пострадавшим после ливней в Карачаево-Черкесии",  "Жители Карачаево-Черкесии пожаловались на выросшую плату за газ", "Жители Карачаево-Черкесии потребовали полной газификации Римгорского".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

15 июля 2021, 16:00

15 июля 2021, 15:14

15 июля 2021, 14:16

  • ЕСПЧ признал нарушение прав Тофига Ягублу

    Европейский суд по правам человека сегодня объявил решение по двум жалобам оппозиционного политика из Азербайджана Тофига Ягублу, назначив ему денежную компенсацию в 9 тысяч евро. Жалобы были связаны с задержаниями полицией и административными штрафами.

15 июля 2021, 14:11

15 июля 2021, 14:02

  • Меликов отказался от увольнения глав муниципалитетов за низкие темпы вакцинации

    Дагестан остается на последнем месте в России по доле вакцинированных жителей, однако врио главы региона не реализовал угрозу уволить глав пяти муниципалитетов с худшими показателями. Работодатели принуждают работников делать прививки, что приводит к покупке фиктивных сертификатов, указал руководитель проекта "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи