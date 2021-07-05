Газификация микрорайона в Усть-Джегуте начата после жалобы Путину

05 июля 2021, 20:06

Власти Карачаево-Черкесии пообещали ускорить темпы газификации микрорайона Северный в Усть-Джегуте после обращения местной жительницы Розы Каппушевой с жалобой к президенту России. К началу отопительного сезона запланировано подключить к газоснабжению 300 домов микрорайона, также глава республики поручил решить проблемы с водоснабжением и дорогами.

Как писал "Кавказский узел", жительница Карачаево-Черкесии Роза Каппушева 30 июня в ходе прямой линии с президентом России от имени жителей северной части города Усть-Джегуты попросила Путина помочь с газификацией участков. Она пояснила, что за подключение газа к участку просят около 200 тысяч рублей, хотя труба газопровода проходит совсем рядом. Президент заверил, что жители не должны платить за прокладку газопровода к их домам, и пообещал решить этот вопрос с главой Карачаево-Черкесии.

В тот же день, 30 июня, глава Карачаево-Черкесии пообещал, что микрорайон Северный в Усть-Джегуте будет газифицирован в 2022 году. "Это новый микрорайон, да, он сегодня не густо заселен. Проектно-сметную документацию в 2021 году АО "Газпром газораспределение Черкесск" заканчивает и в 2022 году приступает к газификации тех домов, которые сегодня заселены", - привело слова Темрезова в эфире телеканала "Россия 24" ТАСС.

Сегодня, однако, появилась информация о планах решить проблему с газификацией Северного уже в этом году. Уже в 2021 году в новом микрорайоне Усть-Джегуты будет проложено около пяти километров газовых сетей, что позволит подключить к газу более 300 домов, сообщила сегодня пресс-служба главы и правительства Карачаево-Черкесии. "Принято решение, что с этой недели "Межрегионгаз" приступит к реализации строительства газопровода к домам этого микрорайона. Надеемся, что все пройдет ускоренными темпами. Также муниципальное образование Усть-Джегутинского района активно включилось совместно с Минстроем республики", - отмечается в сообщении.

Подземный газопровод будет проведен по всем улицам микрорайона Северный Усть-Джегуты вплоть до границ личных участков бесплатно. "Деньги, которые были собраны людьми еще до вступления в силу нового закона, чтобы оплатить газификацию своей улицы, будут возвращены", - говорится в сообщении на сайте главы и правительства Карачаево-Черкесии.

Темрезов также пообещал решить и другие проблемы микрорайона "Поручил также заняться водоснабжением и внутрипоселковыми дорогами в новом микрорайоне", - привело сегодня его слова РИА "Новости".

Вопрос газификации микрорайона Северный Рашид Темрезов обсуждал 1 июля с вице-премьером России Александром Новаком и генеральным директором ОАО "Газпром газораспределение" Сергеем Густовым, проинформировало РИА "Карачаево-Черкесия".

После обращения Розы Каппушевой на прямую линию, прокуратура Карачаево-Черкесии начала проверку в связи со сбором оплаты за газификацию дома, отчиталось 30 июня ведомство. "Прокуратура проведет проверку и при наличии оснований примет исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении на сайте ведомства.