Рауф Арашуков добился разрешения на звонок супруге

04 октября 2021, 03:09

Бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову, объявившему голодовку в следственном изоляторе "Лефортово" из-за отсутствия свиданий с родными и запрета на звонки, разрешили созвониться с женой.

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября Рауф Арашуков объявил голодовку в СИЗО, требуя предоставить свидание с родными и дать возможность звонить им. 29 сентября адвокат Владимир Постанюк сообщил, что Рауф Арашуков отказался от воды.

В следственном изоляторе "Лефортово" пошли на уступки бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и разрешили позвонить супруге по телефону, сообщило 3 октября со ссылкой на адвоката Владимира Постанюка издание "Блокнот-Ставрополь".

Однако пока не неизвестно, продолжает ли Рауф Арашуков после предоставленного звонка отказываться от еды и воды, информировало издание.

По версии следствия, Рауль Арашуков поручил сыну организовать убийства зампредседателя движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Рауф Арашуков, в свою очередь, отдал приказ высокопоставленным силовикам не расследовать убийство Жукова. Следствие объединило производство по делам Арашуковых и трех силовиков, они стали обвиняемыми по общему делу о преступном сообществе. Подробнее об убийствах, в организации которых обвинен Рауф Арашуков, говорится в справке "Кавказского узла" "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии".

"Кавказский узел" также сообщал, что в апреле было решено рассматривать дело Арашуковых не в Верховном суде Карачаево-Черкесии, а в Мосгорсуде. В июле прокуратура и суд согласились выделить дело Рауфа Арашукова, его отца Рауля Арашукова и нескольких других обвиняемых в отдельное производство. Мосгорсуд 15 сентября постановил продлить до 7 января 2022 года срок ареста Рауля и Рауфа Арашуковых, который истекал 7 октября. Апелляционный суд 23 сентября признал законным продление ареста Арашуковым.

На "Кавказском узле" размещены биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове. Новости о резонансном расследовании опубликованы на тематической странице "Кавказского узла" "Опала Арашуковых".