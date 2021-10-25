Суд отказался освободить Пивоварова из-под ареста

25 октября 2021, 15:55

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Краснодарский краевой суд отказался удовлетворить апелляцию на арест ​Андрея Пивоварова, обвиненного по делу о нежелательной организации.

Как сообщал "Кавказский узел", бывший исполнительный директор "Открытой России"* Андрей Пивоваров находится под стражей в Краснодаре со 2 июня. Жалоба защиты на решение об аресте была отклонена, хотя адвокаты представили доказательства, что репост в соцсети, из-за которого ведется расследование, сделал не Пивоваров. 9 сентября краснодарская активистка Яна Антонова провела пикет с требованием освободить Пивоварова.

Краснодарский краевой суд отклонил жалобу защиты на очередное решение Октябрьского районного суда Краснодара о продлении ареста, со ссылкой на пресс-службу краевого суда сообщил сегодня "Интерфакс".

Таким образом, Андрей Пивоваров останется под стражей минимум до 29 ноября, передало РИА "Новости".

Решение о продлении ареста было вынесено Октябрьским райсудом 14 октября. На заседание, чтобы поддержать активиста, пришли известные активисты и политики из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара, но на заседание пустили только журналистов. "Суд показывает, что отпускать Андрея они не хотят, и, скорее всего, он останется под арестом и на время суда, который должен начаться в декабре. В настоящий момент Андрей и его адвокат ознакомились с материалами уголовного дела", - процитировало сегодня бывшего руководителя образовательных проектов ликвидированной "Открытой России" и руководителя штаба Пивоварова на выборах в Госдуму Татьяну Усманову издание "Кавказ.Реалии"**.

По мнению Усмановой, на оправдательный приговор рассчитывать не приходится. "В наших реалиях будет обвинительный приговор, несмотря на доказанную адвокатами невиновность Андрея, вопрос только в жесткости приговора", - указала она.

Татьяна Усманова добавила, что в настоящий момент команда Пивоварова собирает поручительства за избрание ему меры пресечения, не связанной с арестом, и положительные характеристики. Такие документы подписали порядка тысячи человек, в том числе лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов, журналисты Леонид Парфенов, Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев, правозащитники Сергей Давидис и Лев Пономарев***, десятки муниципальных депутатов Москвы и Санкт-Петербурга, указано в публикации.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещаются на тематической странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.

** издание внесено Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов.

*** Лев Пономарев персонально внесен Минюстом России в реестр иноагентов.