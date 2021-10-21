Сельчане в Дагестане пожаловались на трудности из-за проблем с нехваткой воды

21 октября 2021, 11:34

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Из-за нехватки воды сельчане в Дагестане отказываются от разведения скота и земледелия, и вынуждены заказывать воду у частных водовозов, пожаловались местные жители в Instagram. Еще одна часть пользователей упрекнула в проблеме чиновников, назвав дефицит воды в регионе повсеместным.

20 октября в Instagram-паблике mkala_ был опубликован видеосюжет телеканала НТВ о проблеме с нехваткой воды в дагестанских селах. В частности речь идет о селе Куппа. "За три десятилетия жители села Куппа в Дагестане лишись почти всех своих родников, в горах Дагестана – это почти единственный источник чистой воды", – говорится в сюжете.

"Воды все меньше и меньше, в горах потому что климат изменился. Мало дождей и мало ледников", – приведен в видео комментарий ведущего научного сотрудника Института геологии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН Сурхая Мамаева.

Сельчане вынуждены заказывать воду, четыре тонны хватает на неделю, сказано в сюжете. "Доставка обходится в две тысячи рублей. За год из семейного бюджета "утекает", примерно, 70 тысяч. Сумма для села астрономическая, но другого выхода нет", – сказал автор видеосюжета. Некоторые из жителей вынуждены продавать домашний скот из-за проблем с водой, а покупать воду для животных местным жителям не по карману, также отмечается в репортаже.

К 11.35 мск 21 октября эта запись в Instagram-паблике mkala_, на который подписаны около 438 тысячи пользователей, набрала около 29,5 тысячи просмотров и 38 комментариев. Часть их авторов раскритиковала власти.

"Такая же проблема в селе Чох! Воды нет, газа нет, мусора полно! Главное – туризм процветает", – написал пользователь visavis.makhachkala.

"По сообщению администрации МО "сельсовет Чохский" на данное время проблемы с обеспечением водой нет, а вывоз мусора осуществляется по мере накопления. Природным газом Гунибский район еще не обеспечен", – ответил на это администратор страницы администрации Гунибского района в Instagram.

"В Буйнакском районе то же самое", – указал пользователь your_accessories77. "Очень серьезная проблема, которую срочно надо решать", – отметила indiramagomedova4855. "Вода уходит из-за бурения скважин", – предположил zailadinkhalakurbanov.

"Как, мало дождей? Взять хотя бы этот год – кошмарные потопы в горах, сели, оползни от проливных ливней! Таких потопов я не припоминаю, чтоб когда были здесь. А они говорят, дождей мало", – написал master_ali1975.

"Вроде столько дождей было в этом году. Куда вода уходит? И до сих пор идут дожди", – высказал схожее мнение aliahmedov468.

Текущий год в Дагестане отметился обильными дождями. Так, 5 мая после ливней оказались разрушены автодороги в Цумадинском, Цунтинском, Шамильском районах. 7 июля из-за ливня на улицах Махачкалы образовались дорожные пробки, местные жители призвали мэрию наладить работу ливневок. 29 июля селевой поток прошел через село Хилих Чародинского района Дагестан, в котором проживали 324 человека. Были повреждены шесть жилых домов, 43 жители села были эвакуированы. 23 августа после ливней в Карадахской теснине (Гунибский район) разлившаяся река заблокировала туристов, были эвакуированы 34 человека. В Левашинском районе оказались подтоплены несколько сел.

Видеосюжет о проблеме с питьевой водой в Дагестане также был опубликован 19 октября на странице Instagram-паблика dagizvestiyaa, на который подписаны около 333 тысяч пользователей. К 11.35 21 октября эта запись набрала около 44,3 тысячи просмотров и 38 комментариев. Часть их авторов назвала повсеместной проблему с нехваткой воды в Дагестане.

"Мы в Избербаше воду покупали летом 4 куба за 5 тысяч рублей. Сейчас чуть подешевле", – написал malikov9066.

"Что только в селах эта проблема с водой? Пусть покажут до конца, уже по всему почти Дагестану нет воды у людей", – заявил пользователь armagedon55581.

"А мы всю жизнь покупаем воду, это не новость для Новолакского района. Село Новолакское, то, что рядом с Хасавюртом", – отметил baymuradov_tagir.

"Если в сёлах ее сейчас нет, в Буйнакске ее никогда и не было", – заявил sultan_lazer_nivelir. "В Избербаше 30 лет нет воды", – написала bobkare_yulya.

"С водой проблемы по всему Дагестану и виной всему чиновники", – считает пользователь tataru001.

Другая часть комментаторов пожаловалась на трудности из-за проблем с водой. "При СССР везде и вода была, работа была, и никто никуда не уезжал. Теперь села стали не нужны государству", – написал пользователь ali263648.

"Работа всегда есть, работать не хотят. Земли сажайте, скот держите, чем это не работа?" – спросил пользователь russia_232.

"С водой проблема", – ответил ему vikrinec.

"Работа есть, а прибыли нет. Скважины в скалах невозможно копать, а скот держать – тюк за 300 рублей, корм 20 рублей за килограмм. Каждый день на корову уходит 350 рублей", – пояснил пользователь malla.83.