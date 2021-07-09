Махачкалинцы призвали мэрию наладить работу ливневок

09 июля 2021, 14:58

Улицы Махачкалы регулярно оказываются затопленными после дождей, и городским властям следует решить проблему неработающей ливневой канализации, не дожидаясь новых осадков, указали пострадавшие от подтоплений горожане. Очистка и восстановление ливневок проводились в прошлом году и этой весной, отчиталась мэрия.

Как писал "Кавказский узел", 7 июня на улицах Махачкалы образовались дорожные пробки после сильного ливня. Ливень шел около получаса, но за это время потоки воды затопили проспект Расула Гамзатова, улицы Ярагского и Мирзабекова и прилегающие к ним улицы, а также проспект Акушинского – основной въезд в город. В некоторых районах города и пригородных поселках было также отключено электричество и водоснабжение.

Проблему неработающих ливневых стоков, которая обостряется в Махачкале во время стихийного выпадения осадков, нужно решать, не дожидаясь сильных ливней, считает сотрудник дагестанской правозащитной организации "Монитор ЖКХ" Сулейман Сулейманов.

По его мнению, если в бюджете Махачкалы на это не хватает денег, то нужно привлекать средства республиканского бюджета. "Надо выделять средства из республиканского бюджета, и чтобы этого финансирования хватило на устранение проблем и обновление систем коммуникаций", - сказал сегодня Сулейманов корреспонденту "Кавказского узла".

Подтопления улиц в Махачкале после сильных дождей происходили и ранее. Так, в июне 2018 года некоторые улицы, в том числе проспект Акушинского, оказались затопленными из-за неработающей ливневой канализации. Пешеходам тогда приходилось переходить улицы по колено в воде, а на дорогах образовались пробки. С аналогичными проблемами автомобилисты и пешеходы столкнулись в ноябре 2016 года после сильного дождя.

Прошедший 7 июля в Махачкале ливень обнажил, по словам Сулейманова, целый комплекс проблем ЖКХ, включая ветхость канализационных сетей, ливневых коммуникаций и электрических сетей. Однако в первую очередь чтобы избежать ситуации с затоплением городских улиц, нужно решить проблемы с городской ливневой системой, считает он.

За время 30-минутного ливня в городе выпала половина месячной нормы осадков, центральные проспекты, в частности, проспекты Акушинского и Шамиля пришлось очищать от камней и грунта, которые смыло с горы Тарки-Тау, сообщила сегодня пресс-служба администрации Махачкалы.

Мэрия подчеркнула, что сходу воды с улиц способствовали не только оперативные действия аварийных бригад, но и предварительная работа по очистке и восстановлению ливневой канализации, которую городские службы проводили всё лето 2020 года и весной 2021 года.

Работа организована в круглосуточном режиме, в таком же режиме действует городской оперативный штаб, говорится в сообщении пресс-службы мэрии, направленном сегодня корреспонденту "Кавказского узла".

Махачкалинцы назвали системной проблему неработающих ливневок

Улицу Ленинградскую 7 июля также затопило во время ливня, рассказал живущий там махачкалинец Идрис. "В связи с тем, что у нас частный дом, вода с улицы поступала во двор. Из-за обильного выпадения осадков крыша, которая в обычное время не протекает, начала протекать", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла", подтвердив, что "проблема затопления была постоянной после выпадения осадков".

В доме, по его словам, после начала дождя сразу отключился свет и перестала работать мобильная связь. Но в первую очередь властям следует обратить внимание на состояние ливневой системы и решить проблему с водоотведением, сказал горожанин.

Махачкалинец Курбан, живущий на улице Абдулхалимова, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что эту улицу также затопило, но вода сошла "за короткое время". Однако после ливня его автомобиль нуждается в ремонте, пожаловался Курбан, предположив, что ремонт обойдется в 50-60 тысяч рублей.

Махачкалинец Рашид, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что улицу, на которой он живет, не затопило. Однако, по его мнению, затопление городских улиц во время сильных ливней повторяется слишком часто.

Не затопило и улицу, на которой живет махачкалинец Саид. По словам мужчины, вреда его имуществу ливень также не нанес, однако сразу после ливня было отключено электричество. Горожанин считает, что городским службам нужно работать на опережение и исправлять проблемы ЖКХ, не дожидаясь аномальных осадков. "Нужно требовать, чтобы исправили проблемы заблаговременно, а не ждали, пока придет стихия и все проблемы обнаружатся", - сказал Саид корреспонденту "Кавказского узла".