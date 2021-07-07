Улицы Махачкалы затоплены после ливня

07 июля 2021, 20:31

Ливень сегодня привел к затоплению улиц Махачкалы. Горожане пожаловались на плохую работу ливневой канализации.

Сильный дождь в Махачкале начался около 16:30 мск и продолжался примерно 30 минут. Жители столицы республики опубликовали фото и видео последствий ливня в социальных сетях.

За время ливня были затоплены проспект Расула Гамзатова, улицы Ярагского и Мирзабекова и прилегающие к ним улицы, а также проспект Акушинского – основной въезд в город, сообщило сегодня РИА "Новости". "На многих улицах образовались крупные пробки. В некоторых районах города и пригородных поселках отключено электричество и водоснабжение. Машины на улицах передвигаются с трудом, вода закрывает колеса. Пешеходные переходы также оказались подтоплены", - говорится в сообщении

Видео сильного ливня и подтопленных дорог было опубликовано в Telegram-канале "Мандат Махаевой". "МЧС нас о таком не предупреждали. Ураган отключил свет, наблюдаются проблемы со связью. Махачкала тонет", - говорится в описании к видеоролику.

Вода унесла женщину на одной из улиц города, следует из видео, опубликованного в канале "Что там у дагестанцев". На видео виден сильный поток воды на одной из улиц с активным движением. Женщина около маршрутки пытается сопротивляться бурному потоку.

Сильный поток воды льется по улицам частного сектора Махачкалы, следует из видео, опубликованного позднее в этом же Telegram-канале.

Видео одной из дорог в столице Дагестана с сильным потоком воды опубликовал Telegram-канал "Спросите у Расула". "Ливневки не справляются с большим потоком воды", - говорится в описании к видео.

Шторм закончился так же внезапно, как и налетел, сообщил Telegram-канал "Совесть Дагестана". "Махачкалу в течение 20 минут заливало как из ведра, первые минут десять ливень сопровождался ещё довольно сильным ветром. Последствия после себя оставил довольно серьёзные. Прежде всего пострадали автомобили и подвальные помещения домов", - говорится в сообщении.

Житель улицы Магистральная в Махачкале опубликовал видео из своего двора в Instagram-паблике lifedagestan. Легковой автомобиль ушел под воду почти по крышу. Уровень воды поднялся до окон дома, следует из видео.

Информации о пострадавших и разрушениях после ливней в Махачкале не поступало, сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на представителя МЧС Дагестана.

Видео с женщиной, которую уносит вода, было опубликовано в Instagram-паблике lifedagestan, насчитывающем 812 тысяч подписчиков. Публикация на 20:30 мск набрала мск 42,5 тысячи просмотров и 183 комментария.

Пользователи сети указали на проблемы с ливневой канализацией. "Все дружно говорим спасибо нашему правительству, вместо того что б вакцинировать, подумали бы о том, как привести в порядок сточные воды", - указала salida1604. "В Махачкале хватает поморосить, как город начинает тонуть", - отметил пользователь dag_rmsh. "В конце концов, заставьте своих подчиненных работать. На вас у жителей Дагестана были большие надежды. Но видно, ждать нечего", - обратился к главе Дагестана uzymrygik.99.

На сайте МЧС Дагестана не содержится предупреждений о неблагоприятных погодных явлениях. "Уровни воды на реках республики ниже показателей опасных отметок. В прошедшие сутки неблагоприятные и опасные гидрологические явления на реках республики не наблюдались и в ближайшие сутки не ожидаются. Чрезвычайные ситуации, связанные с опасными гидрологическими явлениями, не прогнозируются", - говорится в прогнозе на 7 июля, опубликованном на сайте МЧС Дагестана.

На сайте Махачкалы и на странице в Instagram мэра города Салмана Дадаева на 20:30 мск не содержится комментариев относительно обстановки в городе. На сайте главы Дагестана и в Instagram Сергея Меликова на 20:30 мск также нет комментариев относительно обстановки в республике после ливня.

Как писал "Кавказский узел", владельцы 70 частных домов в Хунзахском районе Дагестана лишились части имущества после подтопления в конце мая, в Унцукульском районе подтоплены еще 12 домов..

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале ясная погода, температура воздуха + 29 градусов, скорость ветра - пять метров в секунду. В ночь на 8 июля в Махачкале осадков не ожидается, температура воздуха снизится до +26 градусов, скорость ветра не изменится. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.