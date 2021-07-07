Затопленные улицы Махачкалы. 7 июля 2021 г. Скриншот видео https://ria.ru/20210707/makhachkala-1740323458.html

07 июля 2021, 20:31

Улицы Махачкалы затоплены после ливня

Ливень сегодня привел к затоплению улиц Махачкалы. Горожане пожаловались на плохую работу ливневой канализации. 

Сильный дождь в Махачкале начался около 16:30 мск и продолжался примерно 30 минут. Жители столицы республики опубликовали фото и видео последствий ливня в социальных сетях.

За время ливня были затоплены проспект Расула Гамзатова, улицы Ярагского и Мирзабекова и прилегающие к ним улицы, а также проспект Акушинского – основной въезд в город, сообщило сегодня РИА "Новости". "На многих улицах образовались крупные пробки. В некоторых районах города и пригородных поселках отключено электричество и водоснабжение. Машины на улицах передвигаются с трудом, вода закрывает колеса. Пешеходные переходы также оказались подтоплены", - говорится в сообщении

Видео сильного ливня и подтопленных дорог было опубликовано в Telegram-канале "Мандат Махаевой". "МЧС нас о таком не предупреждали. Ураган отключил свет, наблюдаются проблемы со связью. Махачкала тонет", - говорится в описании к видеоролику.

Поток воды уносит женщину в Махачкале. Стоп-кадр видео, опубликованного 07.07.21 в Telegram-канале "Что там у дагестанцев", https://t.me/DagestanRD/7771.Вода унесла женщину на одной из улиц города, следует из видео, опубликованного в канале "Что там у дагестанцев". На видео виден сильный поток воды на одной из улиц с активным движением. Женщина около маршрутки пытается сопротивляться бурному потоку.

Сильный поток воды льется по улицам частного сектора Махачкалы, следует из видео, опубликованного позднее в этом же Telegram-канале.

Видео одной из дорог в столице Дагестана с сильным потоком воды опубликовал Telegram-канал "Спросите у Расула". "Ливневки не справляются с большим потоком воды", - говорится в описании к видео.

Шторм закончился так же внезапно, как и налетел, сообщил Telegram-канал "Совесть Дагестана". "Махачкалу в течение 20 минут заливало как из ведра, первые минут десять ливень сопровождался ещё довольно сильным ветром. Последствия после себя оставил довольно серьёзные. Прежде всего пострадали автомобили и подвальные помещения домов", - говорится в сообщении.

Подтопления на Магистральной улице в Махачкале. Стоп-кадр из видео, опубликованного в Instagram-паблике lifedagestan 07.07.21. https://www.instagram.com/p/CRB-ZMdIuXC/Житель улицы Магистральная в Махачкале опубликовал видео из своего двора в Instagram-паблике lifedagestan. Легковой автомобиль ушел под воду почти по крышу. Уровень воды поднялся до окон дома, следует из видео.

Информации о пострадавших и разрушениях после ливней в Махачкале не поступало, сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на представителя МЧС Дагестана. 

Видео с женщиной, которую уносит вода, было опубликовано в Instagram-паблике lifedagestan, насчитывающем 812 тысяч подписчиков. Публикация на 20:30 мск набрала мск 42,5 тысячи просмотров и 183 комментария.

Скриншот комментария пользователя dag_rmsh к записи в Instagram-паблике lifedagestan от 07.07.21.Пользователи сети указали на проблемы с ливневой канализацией. "Все дружно говорим спасибо нашему правительству, вместо того что б вакцинировать, подумали бы о том, как привести в порядок сточные воды", - указала salida1604. "В Махачкале хватает поморосить, как город начинает тонуть", - отметил пользователь dag_rmsh. "В конце концов, заставьте своих подчиненных работать. На вас у жителей Дагестана были большие надежды. Но видно, ждать нечего", - обратился к главе Дагестана uzymrygik.99.

На сайте МЧС Дагестана не содержится предупреждений о неблагоприятных погодных явлениях. "Уровни воды на реках республики ниже показателей опасных отметок. В прошедшие сутки неблагоприятные и опасные гидрологические явления на реках республики не наблюдались и в ближайшие сутки не ожидаются. Чрезвычайные ситуации, связанные с опасными гидрологическими явлениями, не прогнозируются", - говорится в прогнозе на 7 июля, опубликованном на сайте МЧС Дагестана. 

На сайте Махачкалы и на странице в Instagram мэра города Салмана Дадаева на 20:30 мск не содержится комментариев относительно обстановки в городе. На сайте главы Дагестана и в Instagram Сергея Меликова на 20:30 мск также нет комментариев относительно обстановки в республике после ливня.

Как писал "Кавказский узел", владельцы 70 частных домов в Хунзахском районе Дагестана лишились части имущества после подтопления в конце мая, в Унцукульском районе подтоплены еще 12 домов..

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале ясная погода, температура воздуха + 29 градусов, скорость ветра - пять метров в секунду. В ночь на 8 июля в Махачкале осадков не ожидается, температура воздуха снизится до +26 градусов, скорость ветра не изменится. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Жители Сочи назвали причиной очередного потопа хаотичную застройку", "Жители подтопленных населенных пунктов на Кубани просят о помощи", "Автотрасса в Дагестане повреждена в результате ливня".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

07 июля 2021, 21:05

07 июля 2021, 19:58

07 июля 2021, 18:58

  • 1 Богослов отчитал жительниц Чечни за обращение к колдунам

    Руководитель Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев провел беседу с женщинами, задержанными за посещение колдунов, следует из репортажа телеканала "Грозный". Пользователи соцсети указали на избыток сюжетов этой телекомпании о борьбе с колдовством.

07 июля 2021, 18:37

07 июля 2021, 17:57

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи