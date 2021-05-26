Сотрудники МЧС. Фото: пресс-служба МЧС ГУ по РД https://05.mchs.gov.ru

26 мая 2021, 17:30

Дома десятков жителей Дагестана подтоплены во время ливней

Владельцы 70 частных домов в Хунзахском районе лишились части имущества после подтопления, в Унцукульском районе подтоплены еще 12 домов, сообщило сегодня МЧС Дагестана.

По данным МЧС, в Хунзахском районе в селениях Тагада, Уздал Россо, Кахикал, Малый Гоцатль и Большой Гоцатль пострадали от воды 70 домостроений - признано, что их владельцы частично утратили имущество. Кроме того, там местами подмыты внутрисельские дороги. Было нарушено энергоснабжение, однако оно уже восстановлено.

В Акушинском районе в селениях Урхучи, Цунимаха, Аметерк подтоплены 12 жилых домов, местами подмыты внутрисельские дороги, повреждены частные огороды.

В Унцукульском районе на участке перед Ахульго размыта республиканская автодорога Буйнакск - Гимры - Чирката, она закрыта на протяжении 13 километров. Организован объезд, сообщило сегодня на своем сайте МЧС Дагестана.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 5 мая во время ливней и сильного ветра возникли проблемы с электричеством в 75 населенных пунктах Дагестана, остались без электричества около 75 100 человек. В Цумадинском, Цунтинском, Шамильском районах и в Бежтинском участке ливнями были разрушены пять автомобильных дорог.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Хунзахе умеренный дождь, осадки ожидаются вплоть до 28 мая. В Акуше также умеренный дождь, который прекратится лишь 27 мая. В Унцукуле умеренный дождь, который в ночь на 27 мая перейдет в сильный. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Две дороги в горах Дагестана закрыты из-за обвалов", "Более 75 тысяч жителей Дагестана остались без электричества", "Восстановлено сообщение с отрезанными лавиной дагестанскими селами".

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