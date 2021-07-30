Чародинский район. Фото: Хаджимурад https://ru.wikipedia.org

30 июля 2021, 21:25

Чиновники насчитали 34 поврежденных дома в Хилихе

После схода селя шесть домов в селении Хилих Чародинского района разрушены полностью, еще 28 домов повреждены. После оценки ущерба пострадавшим выплатят компенсации, заявили местные чиновники.

Как писал "Кавказский узел", 29 июля селевой поток прошел через село Хилих Чародинского района Дагестан, в котором проживают 324 человека, в том числе 64 ребенка. Повреждены шесть жилых домов, 43 жители села эвакуированы.

В селение Хилих выехала группа спасателей  для оказания помощи и проведения оценки ущерба, сообщил первый заместитель начальника ведомства Олег Колпиков. В селе в аварийно-восстановительных работах задействовано 35 человек, говорится в сегодняшнем сообщении на странице Главного управления МЧС по Дагестану mchsdagestan в Instagram.

К вечеру комиссия завершила обход домов, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник администрации Чародинского района. «Мы прошли по всему селу, чтобы установить общее количество разрушенных или частично поврежденных строений, поврежденных хозяйственных построек, разрушение дорожного полотна», - пояснил он. По словам чиновника, после этого будет установлена сумма причиненного ущерба.

Пострадавшим выплатят компенсации, но для этого необходимо будет собрать весь пакет документов и подсчитать материальный ущерб, сказал сотрудник администрации. Пока же жители разрушенных домов живут у родственников, отметил он.

«Стихия полностью уничтожила шесть домовладений. Есть еще частично разрушенные дома, но они пока не пригодны для жилья. В них еще остается селевая масса. До очищения и полного высыхания зданий находиться там невозможно. Все пострадавшие расселены по родственникам, заселять их в пункт временного размещения необходимости нет», - пояснил чиновник.

Для помощи в расчистке села приехала спасательная служба Унцукульского района,  в устранении последствий стихии принимают участие местные пожарные и добровольцы, рассказал он.

Подача электричества в часть села возобновлена, но другая половина села остается обесточенной «в целях безопасности», добавил собеседник.

Хилих административно входит в сельсовет Арчибский, в селе расположены более ста хозяйств, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главы муниципалитета Саидбек Магомедов. «Хилих можно назвать крупным селом, оно второе по величине в нашем сельсовете, объединяющем семь населенных пунктов», - отметил он. По словам чиновников, проблем с проживанием и питанием пострадавших нет.

«Люди временно расположились у односельчан. В селе многие приходятся друг другу родственниками», - сказал Магомедов. Всего, по его словам, пострадали 34 дома, шесть из них разрушены полностью.

Жители с других сел сегодня до самого вечера помогали очищать дома и дороги от завалов в Хилихе, сказал Магомедов. Селевые потоки обрушились на село после того, как три дня подряд шел непрерывный дождь, отметил он. «Сегодня с утра было солнечно. Но к вечеру погода портится на небе, опять собираются тучи», - добавил замглавы сельсовета.

"Кавказский узел" также писал, что сильные ливни 28 и 29 июля привели к разрушению моста на 30-м километре дороги Цуриб – Арчиб. Около 700 человек, проживающие в селах Арчиб, Алчуниб и Кубатль Чародинского района Дагестана, оказались без автомобильного сообщения.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла",  в административном центре Чародинского района селе Цуриб в ночь на 31 июля ясно, температура воздуха + 9 градусов, скорость ветра - два метра в секунду. 31 июля ожидается слабый дождь, температура воздуха повысится до +16 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

Примечание:

 "Два человека пострадали при пыльной буре в Астраханской области", "Пять автодорог повреждены в Дагестане после ливней","Дороги в двух районах Дагестана заблокированы в результате селя".

Автор: Расул Магомедов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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