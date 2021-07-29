43 жителя дагестанского села эвакуированы после схода селя

29 июля 2021, 22:45

При сходе селя на село Хилих Чародинского района Дагестана получили повреждения шесть жилых домов. Эвакуированные жители села размещены у родных.

Селевой поток прошел через село Хилих Чародинского района Дагестан, в котором проживают 324 человека, в том числе 64 ребенка.

В результате схода селя "размыта внутрисельская дорога и в некоторые дворовые территории попала грязевая масса", сообщило сегодня МЧС Дагестана на своем сайте.

Шесть жилых домов повреждены при сходе селевого потока в Чародинском районе Дагестана, грязевые массы затронули еще 34 дома, сообщил представитель экстренных служб республики. "В целях безопасности эвакуированы 43 человека", - привело его слова РИА "Новости".

По предварительным данным, пострадавших нет, сообщило издание.

Эвакуированные жители села, в том числе 17 детей, "расселены по родственникам", сообщил представитель пресс-службы регионального МЧС. По его словам, два дома получили серьезные повреждения. "На данный момент энергоснабжение отключено принудительно в целях безопасности. Затруднена мобильная связь с данным населенным пунктом", - процитировало его ТАСС.

"Кавказский узел" также писал, что села Сантланда, Хварши и Хонох Цумадинского района Дагестана, в которых проживают около тысячи человек, 28 июля остались без автомобильного сообщения в результате разрушения селями двух мостов. 29 июля стало известно, что ель, сошедший после сильных ливней, повредил три моста и водопровод в селе Инхоквари Цумадинского района. Село осталось без питьевой водопроводной воды.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в административном центре Чародинского района селе Цуриб в ночь на 30 июля ожидается слабый дождь, температура воздуха + 7 градусов, скорость ветра - один метр в секунду. 30 июля ожидается ясная погода, температура воздуха повысится до +16 градусов, скорость ветра - до двух метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.