Три дагестанских села после ливней остались без автомобильного сообщения

28 июля 2021, 18:28

Села Сантланда, Хварши и Хонох Цумадинского района Дагестана, в которых проживают около тысячи человек, остались без автомобильного сообщения в результате разрушения селями двух мостов. Минтранс Дагестана пообещал организовать временный объезд к 31 июля.

В результате ливневого дождя и подъема уровня рек Хварши и Хема в Цумадинском районе на автомобильной дороге местного значения "Подъезд от автодороги Агвали – Шаури – Кидеро к селу Хварши" селевыми потоками разрушены два моста.

Дожди также размыли около 300 метров дороги, разрушены элементы обустройства дороги, сообщила сегодня пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана.

"Транспортное сообщение с тремя населенными пунктами - Сантлада, Хварши и Хонох с населением более 1000 человек прервано", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

29 июля начнется строительство временной объездной дороги. Работу планируют завершить 31 июля, проинформировал "Черновик" со ссылкой на министерство.

"Кавказский узел" также писал, что 8 июля в результате сильного ливня были повреждены автотрассы в Унцукульском, Гумбетовском, Тляратинском, Рутульском и Цумадинском районах.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в административном центре Цумадинского района селе Агвали умеренный дождь, температура воздуха + 11 градусов, скорость ветра - два метра в секунду. В ночь на 29 июля также ожидается дождь, температура воздуха снизится до +10 градусов, скорость ветра - до одного метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.