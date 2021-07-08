Автотрасса в Дагестане после сильного ливня. Скриншот сообщения https://www.instagram.com/p/CRCUMTkjQj5/

08 июля 2021, 07:19

Дороги в пяти районах Дагестана повреждены в результате ливня

В результате сильного ливня повреждены автотрассы в Унцукульском, Гумбетовском, Тляратинском, Рутульском и Цумадинском районах, информировал Минтранс Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 июня сильный ливень затопил улицы Махачкалы, в результате в городе образовались пробки, а в некоторых районах города и пригородных поселках отключено электричество и водоснабжение.

Автотрассы в семи районах Дагестана оказались повреждены в результате сильного дождя, информировал региональный Минтранс. "7 июля, в результате ливневого дождя в Унцукульском, Гумбетовском, Тляратинском, Рутульском, Цумадинском районах автомобильные дороги республиканского и местного значения поверглись повреждениям в виде селевых наносов, размывов земполотна и проезжей части дороги, сопровождавшиеся временной остановкой движения автотранспорта, а на некоторых участках движение автотрансорта прервано", – сообщило ведомство вечером 7 июля на своей странице в Instagram.

В Унцукульском районе повреждена автодорога Буйнакск – Гимры – Чирката на 26-м, 47-м и 48-м километрах. В Тляратинском районе сообщение прервано на дороге Тлярата – Камилюх (с 28 по 45 километры), в Гумбетовском районе повреждена автотрасса Сагри – Кунзах (со 2 по 5 километры) и дорога Араканская площадка – Унцукуль – Сагринский мост (с 48 по 57 километры). В Рутульском районе повреждена трасса Рутул – Лучек – Джиных, в Цумадинском районе заблокирована дорога Муни – Агвали (с 17 по  30 километры), следует из сообщения Минтранса Дагестана.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", 8 июля в Махачкале прогнозируется слабый дождь, температура воздуха составит +26 градусов, скорость ветра – три метра в секунду. В ночь на 9 июля ожидается умеренный дождь, температура воздуха понизится до +22 градусов, скорость ветра возрастет до пяти метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Жители Сочи назвали причиной очередного потопа хаотичную застройку", "Жители подтопленных населенных пунктов на Кубани просят о помощи", "Автотрасса в Дагестане повреждена в результате ливня".

Автор: "Кавказский узел"

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