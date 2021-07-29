29 июля 2021, 20:16

Дагестанское село осталось без водоснабжения после ливней

Сель, сошедший после сильных ливней, повредил три моста и водопровод в селе Инхоквари Цумадинского района. Село осталось без питьевой водопроводной воды, сообщили в районной администрации.

Как писал "Кавказский узел", села Сантланда, Хварши и Хонох Цумадинского района Дагестана, в которых проживают около тысячи человек, остались без автомобильного сообщения в результате разрушения селями двух мостов. Минтранс Дагестана пообещал организовать временный объезд к 31 июля.

Дожди в селе Инхоквари Цумадинского района повредили водопровод, сообщил заместитель главы администрации района Абдулмажид Алиев. "Ливневые дожди, которые прошли 28 июля, повредили водопровод в селе Инхоквари. Водопровод попал под сель. Длина водопровода 1,3 километра", - привел его слова "Интерфакс". По его словам, село остается без питьевой водопроводной воды, принимаются меры по восстановлению водоснабжения.

В селе Инхоквари также полностью разрушены три моста, сообщило ТАСС со ссылкой на главу села.

На сайте администрации Цумадинского района на 19:55 мскк не содержится информации о последствиях ливней в селе Инхоквари.

"Кавказский узел" также писал, что 8 июля в результате сильного ливня были повреждены автотрассы в Унцукульском, Гумбетовском, Тляратинском, Рутульском и Цумадинском районах.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в административном центре Цумадинского района селе Агвали ясно, температура воздуха + 17 градусов, скорость ветра - два метра в секунду. В ночь на 30 июля ожидается небольшой дождь, температура воздуха снизится до +9 градусов, скорость ветра - до одного метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Дорожники отчитались о расчистке дорог в Дагестане после камнепада", "Дороги в двух районах Дагестана заблокированы в результате селя", "Мечеть в Цахуре решено отреставрировать за счет регионального бюджета".

Автор: "Кавказский узел"

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