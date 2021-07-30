Жители трех дагестанских сел отрезаны от внешнего мира

30 июля 2021, 17:53

Сильные ливни привели к разрушению моста на 30-м километре дороги Цуриб – Арчиб. Около 700 человек, проживающие в селах Арчиб, Алчуниб и Кубатль Чародинского района Дагестана, оказались без автомобильного сообщения.

После ливней 28 и 29 июля поднялся уровень воды в реке Хилихская. Сильный поток воды размыл фундамент моста и разрушил одну из его опор.

Опора моста просела, образовались трещины и крен, трещины появились и на проезжей части моста, сообщило сегодня министерств транспорта и дорожного хозяйства Дагестана.

"Движение автотранспорта по мосту закрыто. Транспортное сообщение с тремя населенными пунктами (Арчиб, Алчуниб и Кубатль) с населением более 700 человек прервано", - говорится в сообщении на странице ведомства в Instagram. Работы по организации временного проезда начнутся 31 июля, проинформировало министерство.

Как писал "Кавказский узел", села Сантланда, Хварши и Хонох Цумадинского района Дагестана, в которых проживают около тысячи человек, 28 июля остались без автомобильного сообщения в результате разрушения селями двух мостов. 29 июля стало известно, что сель, сошедший после сильных ливней, повредил три моста и водопровод в селе Инхоквари Цумадинского района, село осталось без питьевой водопроводной воды. В тот же день при сходе селя на село Хилих Чародинского района Дагестана получили повреждения шесть жилых домов.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в административном центре Чародинского района селе Цуриб ожидается слабый дождь, температура воздуха + 16 градусов, скорость ветра - два метра в секунду. В ночь на 31 июля ожидается ясная погода, температура воздуха понизится до +9 градусов, скорость ветра не изменится. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.