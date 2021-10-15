Водопроводный кран. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

15 октября 2021, 12:00

Сунженцы пожаловались на регулярные проблемы с водоснабжением

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

После отключения 14 октября воду в Сунже дали, но перерывы с ее подачей возникают в городе регулярно, пожаловались местные жители. У сотрудников водоканала нет карты сети водопровода, и при аварии они вынуждены перекрывать всю линию, считают они.

Как сообщал "Кавказский узел", утром 14 октября стало известно, что из-за аварии большая часть Сунжи осталась без водоснабжения. Сотрудники местного водоканала пообещали возобновить подачу воды к 14 часам мск того же дня.

В январе на решение проблем с питьевой водой в Ингушетии было выделено 104 млн рублей. Деньги были направлены на строительство и реконструкцию водопроводных сетей в Малгобеке, а также селах Сунженского и Малгобекского районов, сообщила 8 января пресс-служба главы и правительства Ингушетии.

Жители Сунжи рассказали, что водоснабжение после аварии на водопроводе в городе восстановлено, однако на отдельных участках есть некоторые проблемы с водой. "У нас воды не было пару часов, поскольку мы живем в низине, возможно, не заметил этого, что не было дольше. Мы живем по улице Люксембург. Сегодня уже вода идет нормально" – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Сунжи Адам.

По его мнению проблема с водоснабжением возникает из-за незнания сотрудниками водоканала схемы водопровода. "Трудность еще в том может быть, что никто не знает расположения труб, задвижек. Говорят, была какая-то карта расположения водопроводных труб но ее потеряли, прежний начальник водоканала знал вроде ее наизусть – это всё легенды. Правда в том, чтобы устранить порыв на каком-то отдельном промежутке, водоканалу приходится отключать воду полностью в городе или по улице, а то нескольким улицам, ведь никто не знает, где задвижки и как закрывать. Прокладывая новые линии, задвижки ставят, чтобы можно было перекрыть при ремонте эту трубу, а не весь город без воды оставлять. Это очень неудобно, особенно в пятницу", – подчеркнул Адам.

По улице Колхозная воду дали вчера, 14 октября, рассказал местный житель Нажмудин Коциев. "У нас точно воду дали еще вчера и вроде идет, я на работе, точно не могу сказать, но утром шла. Говорят, какая-то авария была, поэтому отключали. Когда домой приехал, вода была, может пару часов не было, у нас. У нас стабильно идет вода, и по средам, разве что при крупной аварии могут отключить", – сказал Коциев корреспонденту "Кавказского узла".

Он уточнил, что жалобы на перебои с водой в других районах Сунжи могут быть связаны с плохим состоянием водопровода. "Дома воду дали после обеда. Водоканал обещал к двум дня. По улице Энгельса и на других улицах родственники жаловались, что вода не идет, то идет с перебоями. Это скорее всего связано с ветхими водопроводными сетями, там сделают, в другом месте порыв и так до бесконечности", – рассказал Коциев.

Воду на некоторых участках улиц отключают периодически, и в наличии есть покупная питьевая вода, добавил он. "При отключениях никакого обеспечения водой, водовозок я не видел, отключают ненадолго, что почти на каждом углу цистерны продают воду рубль за литр", – пояснил житель Сунжи.

Еще одна местная жительница Хава отметила, что на их улице перебои с водоснабжением в городе частая проблема. "Всё время ремонтируют что-то, но вода часто не идет. Куда только ни обращались, никакой реакции нет и обращения размещали в Instagram, сделайте же эту воду уже в конце концов, нормально постирать нельзя после работы. Когда им вздумается, отключают, а по средам вообще не бывает. На других улицах вода идет, это у нас так", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Комментариями водоканала Сунжи относительно версии местных жителей об отсутствии карты сети водопровода "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, что на проблемы с водоснабжением также ранее жаловались и жители других районов Ингушетии. Так 13 апреля жители Карабулака и Малгобекского района в Instagram заявили, что отключения подачи воды в республике происходят регулярно.

Примечание:

"Жители восьми ингушских сел остались без воды после аварии", "Роспотребнадзор назвал причиной массового отравления в Кизляре загрязненную воду", "Жители Кизляра пожаловались на качество водопроводной воды".

Автор: Умар Йовлой

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