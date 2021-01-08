104 млн выделено на решение проблем с питьевой водой в Ингушетии

08 января 2021, 05:28

Деньги направят на строительство и реконструкцию водопроводных сетей в Малгобеке, а также селах Сунженского и Малгобекского районов, сообщила пресс-служба главы и правительства Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2020 года глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что Роспотребнадзор завышает показатели качества водопроводной воды в Ингушетии, в действительности она почти непригодна для питья. Ранее Калиматов обещал, что в 2019 году жители республики ощутят улучшение качества питьевой воды в результате модернизации систем водоснабжения. Модернизация проводится в рамках "Чистой воды" - подпроекта национального проекта "Экология", сообщил тогда глава Ингушетии.

Власти Ингушетии в этом году выделили 104 миллиона рублей на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения, сообщила 7 января пресс-служба Главы и правительства республики. Большая часть денег будет направлена завершение работ по строительству водопроводов, насосной станции, резервуаров в Малгобеке. Модернизация системы водоснабжения в городе началась в 2020 году, готовность объектов составляет 48 процентов, говорится в сообщении на сайте правительства Ингушетии.

Кроме того, планируется провести водопроводную сеть в поселке Восточный в Сунже, пробурить и обустроить артезианскую скважину в поселке Троицкое в Сунженском районе и простроить насосную станцию и водопровод в селе Вознесенское для водоснабжения села Аки-Юрт в Малгобекском районе, отмечает пресс-служба правительства.

Деньги будут выделены в рамках проекта «Чистая вода», который рассчитан на 2019-2024 годы. Предполагается, что за пять лет по программе Ингушетия получит из федерального бюджета свыше 800 миллионов рублей, сообщило правительство республики.

За два года работы программы в Магасе пробурили и обустроили восемь артезианских скважин, построен новый водопровод в Насыр-Кортском округе Назрани, насосная станция, резервуар и водопровод в селе Даттых в Сунженском районе, проведены мероприятия по улучшению водоснабжения в Малгобекском районе, привела сообщение пресс-службы правительства республики газета "Ингушетия".

Летом 2020 года для решения проблем с питьевой водой в Ингушетии были закуплены глубинные погружные насосы. "Правительством республики при поддержке Национального фонда развития региона принято решение в первоочередном порядке осуществить закупку 13 глубинных погружных насосов для водозаборов "Кантышево-Долаково", города Сунжи и Альтиевского водозабора, а также одного центробежного насоса для Альтиевского водозабора", - привел 3 июля 2020 года сообщение пресс-службы полпреда президента России в СКФО Юрия Чайки ТАСС.

Процент износа разводящих сетей водоснабжения в Ингушетии составляет 66,5 процентов, в связи с чем потери воды при транспортировке составляют до 20 процентов, порядка 1,6 тысячи километров сетей полностью изношены и подлежат замене, приводит данные Калиматова, озвученные в феврале 2020 года на совещании Чайкой, агентство. Глава Ингушетии заявил, что объем добываемой воды в республике составляет 83,6 тысячи кубометров в сутки, тогда как фактически необходимо 104 тысячи кубометров. Для частичного решения проблемы перебоев с водоснабжением в летний период власти Ингушетии установили в разных населенных пунктах республики 14 насосов для улучшения водоснабжения.