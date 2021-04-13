Аварийная ситуация на магистральном водопроводе Сунжа - Малгобек. Скриншот сообщения https://www.instagram.com/p/CNmJ5i5nZUY/

13 апреля 2021, 12:59

Жители Карабулака вторые сутки остаются без воды после аварии

Водоснабжение Карабулака и Малгобекского района, приостановленное вчера после аварии на трубопроводе, планируется возобновить до конца дня, сообщил "Ингушрегионводоканал". Пользователи Instagram пожаловались, что отключения подачи воды в республике происходят регулярно.

"Аварийная ситуация на магистральном водопроводе Сунжа - Малгобек. Последствия данного случая - большие потери, разрыв водопровода диаметром 730 мм. Работники предприятия вторые сутки беспрерывно днем и ночью задействованы в устранении данной аварии", - сообщил сегодня ГУП "Ингушрегионводоканал".

На месте инцидента создан оперативный штаб. Восстановить водоснабжение планируется до конца рабочего дня, сказано в сообщении на странице "Ингушрегионводоканал" в Instagram. Там же опубликовано видео аварийных работ на водопроводе. Пост, опубликованный сегодня, за три часа набрал 341 просмотр и семь комментариев.

Пользователи возмутились ситуацией, заявив в комментариях к посту, что аварии на водопроводе случаются регулярно. "Каждую неделю аварии у вас", - пишет lady_ozieva. Пользователь greta06666 отмечает, что это происходит каждые вторник и среду. "Деньги опять хотят списать на ремонт...", - предполагает hicc_gul224.

"Кавказский узел" ранее писал, что в январе этого года на решение проблем с питьевой водой в Ингушетии было выделено 104 млн рублей. Деньги были направлены на строительство и реконструкцию водопроводных сетей в Малгобеке, а также селах Сунженского и Малгобекского районов, сообщила пресс-служба главы и правительства Ингушетии.

Примечание:

"Жители четырех населенных пунктов Ингушетии отключены от водоснабжения", "Пользователи Instagram указали на срыв срока подачи воды в ингушские села", "Жители восьми ингушских сел остались без воды после аварии".

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