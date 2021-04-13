Жители Карабулака вторые сутки остаются без воды после аварии

13 апреля 2021, 12:59

Водоснабжение Карабулака и Малгобекского района, приостановленное вчера после аварии на трубопроводе, планируется возобновить до конца дня, сообщил "Ингушрегионводоканал". Пользователи Instagram пожаловались, что отключения подачи воды в республике происходят регулярно.

"Аварийная ситуация на магистральном водопроводе Сунжа - Малгобек. Последствия данного случая - большие потери, разрыв водопровода диаметром 730 мм. Работники предприятия вторые сутки беспрерывно днем и ночью задействованы в устранении данной аварии", - сообщил сегодня ГУП "Ингушрегионводоканал".

На месте инцидента создан оперативный штаб. Восстановить водоснабжение планируется до конца рабочего дня, сказано в сообщении на странице "Ингушрегионводоканал" в Instagram. Там же опубликовано видео аварийных работ на водопроводе. Пост, опубликованный сегодня, за три часа набрал 341 просмотр и семь комментариев.

Пользователи возмутились ситуацией, заявив в комментариях к посту, что аварии на водопроводе случаются регулярно. "Каждую неделю аварии у вас", - пишет lady_ozieva. Пользователь greta06666 отмечает, что это происходит каждые вторник и среду. "Деньги опять хотят списать на ремонт...", - предполагает hicc_gul224.

"Кавказский узел" ранее писал, что в январе этого года на решение проблем с питьевой водой в Ингушетии было выделено 104 млн рублей. Деньги были направлены на строительство и реконструкцию водопроводных сетей в Малгобеке, а также селах Сунженского и Малгобекского районов, сообщила пресс-служба главы и правительства Ингушетии.