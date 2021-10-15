Пожар в пенитенциарном учреждении №17 в городе Рустави. Кадр видео Sputnik Грузия https://t.me/SputnikGeorgia/11537

15 октября 2021, 11:52

Два человека погибли при пожаре в грузинской тюрьме

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Пожар произошел в пенитенциарном учреждении №17 в городе Рустави, погибли два человека.

"При пожаре погибли два человека", - сообщила сотрудница Специальной пенитенциарной службы Министерства юстиции Грузии. Она не уточнила, были погибшие осужденными или сотрудниками тюрьмы, пишет ТАСС.

Пожар, произошедший 14 октября в столовой тюрьмы, тушили 17 пожарно-спасательных бригад. Столовая находится вдалеке от корпуса, в котором проживают осужденные, соответственно им опасность не угрожала, заявили ранее в Специальной пенитенциарной службе.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в мае один человек пострадал при пожаре в общежитии в Тбилиси. Около 300 жильцов были эвакуированы.

Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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