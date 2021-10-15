15 октября 2021, 11:52
Два человека погибли при пожаре в грузинской тюрьме
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Пожар произошел в пенитенциарном учреждении №17 в городе Рустави, погибли два человека.
"При пожаре погибли два человека", - сообщила сотрудница Специальной пенитенциарной службы Министерства юстиции Грузии. Она не уточнила, были погибшие осужденными или сотрудниками тюрьмы, пишет ТАСС.
Пожар, произошедший 14 октября в столовой тюрьмы, тушили 17 пожарно-спасательных бригад. Столовая находится вдалеке от корпуса, в котором проживают осужденные, соответственно им опасность не угрожала, заявили ранее в Специальной пенитенциарной службе.
"Кавказский узел" ранее сообщал, что в мае один человек пострадал при пожаре в общежитии в Тбилиси. Около 300 жильцов были эвакуированы.
"Сын отельера признан виновным в гибели детей при пожаре в Кобулети", "Три человека погибли при взрыве в тбилисской многоэтажке", ""Менеджеры батумского отеля осуждены по делу о гибели постояльцев".
Автор: "Кавказский узел"
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