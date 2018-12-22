Менеджеры батумского отеля осуждены по делу о гибели постояльцев

22 декабря 2018, 05:45

Суд вынес приговор двоим сотрудникам гостиницы "Леогранд" в столице Аджарии по делу о пожаре, в результате которого погибли 11 человек. Им назначено наказание от 2 до 5,5 лет лишения свободы.

Как информировал "Кавказский узел", пожар в гостинице "Леогранд" произошел вечером 24 ноября 2017 года, в результате погибли 11 человек, еще 21 человек попал в больницу. 23 марта по делу о пожаре были задержаны двое сотрудников отеля. Георгий Микеладзе не признал вину и заявил о необоснованном преследовании, а его коллега, гражданин Турции, предпочел воспользоваться правом молчания. 25 марта оба по решению суда арестованы. Им было предъявлено обвинение в нарушении правил противопожарной безопасности, повлекшем смерть более двух человек (ст. 243 УК Грузии). Санкции этой статьи УК предусматривают до 8 лет заключения.

Батумский городской суд вынес приговор по делу о пожаре в "Леогранде". Гражданин Турции, работавший в гостинице техническим менеджером, Фатих Джаз приговорен к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с запретом занимать руководящие должности в течение двух лет, а гражданину Грузии, ответственному за технический склад, Георгию Микеладзе назначено наказание в виде двух лет лишения свободы, сообщила 21 декабря грузинская телекомпания "Рустави 2".

Джаз признан виновным в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем причинение смерти более двух человек, а действия Микеладзе в суде были переквалифицированы на халатность.

Адвокаты подсудимых заявили, что решение об обжаловании приговора будет приниматься после консультаций с подзащитными. Представитель гостиницы Каха Церетели заявил, что не согласен с решением суда, передает телекомпания.

По версии обвинения, Микеладзе в котельной гостиницы вопреки нормам пожарной безопасности разместил на хранение горючие, в том числе легковоспламеняющиеся материалы и вещества, что обусловило быстрое усиление начавшегося там пожара и образование сильного задымления, Джаз не обеспечил здание гостиницы отлаженной автоматической пожарной сигнализацией и датчиками дыма, уточняет "Sputnik-Грузия".

Гостиница "Леогранд" является одной из самых дорогих в Батуми. По данным пресс-службы правительства Аджарской автономной республики, строительство отеля на 182 номера с президентскими апартаментами, конференц-залами и спа-центром обошлось в 35 миллионов долларов США.

"Кавказский узел" также писал, что 6 января адвокат владельца отеля сообщил о выплате компенсаций семьям погибших.