10 октября 2021, 10:31
Электроснабжение четырех районов Дагестана восстановлено
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Энергетики возобновили подачу света жителям Тляратинского, Цунтинского, Шамильского районов и Бежтинского участка после устранения аварии на электросетях.
Как писал "Кавказский узел", 9 октября более 970 жителей восьми населенных пунктов Тляратинского района остались без электричества.
"От дежурного Дагэнерго поступила информация о возобновлении энергоснабжения в четырех муниципальных образованиях - Тляратинском, Цунтинском, Шамильском районах и Бежтинском участке", - сообщило вечером 9 октября Главное управление МЧС по Дагестану на своем сайте.
Ранее спасатели сообщили, что проблема возникла на подстанции "Гидатль". "Поступила информация об аварийном отключении энергоснабжения... на Тляратинском, Цунтинском, частично Шамильском районах и Бежтинском участке", - сообщало ведомство.
"Кавказский узел" также писал, что вечером 9 октября после схода оползня без света остались жители пяти сел в Акушинском районе.
Автор: "Кавказский узел"