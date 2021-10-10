Электроснабжение четырех районов Дагестана восстановлено

"От дежурного Дагэнерго поступила информация о возобновлении энергоснабжения в четырех муниципальных образованиях - Тляратинском, Цунтинском, Шамильском районах и Бежтинском участке", - сообщило вечером 9 октября Главное управление МЧС по Дагестану на своем сайте.

Ранее спасатели сообщили, что проблема возникла на подстанции "Гидатль". "Поступила информация об аварийном отключении энергоснабжения... на Тляратинском, Цунтинском, частично Шамильском районах и Бежтинском участке", - сообщало ведомство.

"Кавказский узел" также писал, что вечером 9 октября после схода оползня без света остались жители пяти сел в Акушинском районе.