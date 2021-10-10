Жители пяти сел в Дагестане остались без света после схода оползня

10 октября 2021, 07:28

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Электроснабжение населенных пунктов в Акушинском районе нарушено после того, как на дорогу Цудахар-Акуша сошел оползень, сообщило главное управление МЧС по Дагестану.

По данным спасателей, оползень сошел между населенными пунктами Куркаби и Аметеркмахи на третьем километре республиканской дороги Цудахар-Акуша.

"Имеется отключение электроэнергии в пяти населенных пунктах", - привело вечером 9 октября сообщение пресс-службы главного управления МЧС по Дагестану ТАСС.

Пострадавших нет, отмечается в сообщении.

Для доступа к населенным пунктам есть альтернативный маршрут через дорогу Леваши-Акуша, сообщили со ссылкой на ведомство "Махачкалинские известия".

По данным на 07.20 мск сегодня, информации об отключении света и сходе оползня на сайте главного управления МЧС по Дагестану нет.

Как писал "Кавказский узел", 8 октября более 970 жителей восьми населенных пунктов Тляратинского района остались без электричества в результате аварии, сообщили спасатели.