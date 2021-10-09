Разводка электричества в сельской местности. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

09 октября 2021, 08:39

Жители восьми сел в Дагестане остаются без электричества

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Более 970 жителей восьми населенных пунктов Тляратинского района остаются без электричества, энергетики устраняют последствия аварии, сообщили спасатели.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 октября более 26 тысяч жителей Тляратинского и Цумадинского районов остались  без света после аварии на высоковольтной линии "Шамильское - Анцух". В тот же день энергетики отчитались о возобновлении энергоснабжения обоих районов.

Восемь населенных пунктов в Тляратинском районе с числом жителей около тысячи человек остаются в Дагестане без электроснабжения, сообщили спасатели. "По состоянию на 17.00 [мск] без электроэнергии остаются 8 населенных пунктов, с населением 973 человека, в том числе 360 детей", – сообщило вечером 8 октября на своем сайте управление МЧС по Дагестану. Более свежие данные на сайте ведомства не опубликованы.

В восстановительных работах задействованы три бригады рабочих Тляратинских РЭС. Продолжаются работы по окончательной расчистке межпоселковых дорог, сказано в сообщении.

Примечание:

Опознано тело пятого погибшего при сходе селя в Дагестане", "Две дороги в горах Дагестана закрыты из-за обвалов", "Чиновники озвучили приоритеты ремонтных работ в Губдене после схода селя".

Автор: "Кавказский узел"

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