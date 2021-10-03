03 октября 2021, 22:57

Возобновлена подача света в дома жителей двух районов Дагестана

Энергетики восстановили снабжение электроэнергией в Тляратинском и Цумадинском районах Дагестана, сообщило сегодня "Дагэнерго".

Как писал "Кавказский узел", более 26 тысяч жителей Тляратинского и Цумадинского районов остались сегодня без света после аварии на высоковольтной линии "Шамильское - Анцух". Подача электричества была приостановлена и в Шамильском районе, однако энергетикам удалось быстро возобновить ее.

Полностью восстановлено энергоснабжение потребителей в Тляратинском и Цумадинском районах Дагестана, сообщило сегодня "Дагэнерго".

В ликвидации последствий аварии принимали участие 12 рабочих. "Работа без перерывов продолжалась до тех пор, пока они не устранили все последствия" аварии, проинформировала компания на своей странице в Facebook.

Примечание:

"Чиновники насчитали 34 поврежденных дома в Хилихе", "Жители Махачкалы пожаловались на качество воды после аварии", "МЧС назвало срок восстановления энергоснабжения дагестанских сел".

Автор: "Кавказский узел"

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