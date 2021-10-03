Возобновлена подача света в дома жителей двух районов Дагестана

03 октября 2021, 22:57

Энергетики восстановили снабжение электроэнергией в Тляратинском и Цумадинском районах Дагестана, сообщило сегодня "Дагэнерго".

Как писал "Кавказский узел", более 26 тысяч жителей Тляратинского и Цумадинского районов остались сегодня без света после аварии на высоковольтной линии "Шамильское - Анцух". Подача электричества была приостановлена и в Шамильском районе, однако энергетикам удалось быстро возобновить ее.

Полностью восстановлено энергоснабжение потребителей в Тляратинском и Цумадинском районах Дагестана, сообщило сегодня "Дагэнерго".

В ликвидации последствий аварии принимали участие 12 рабочих. "Работа без перерывов продолжалась до тех пор, пока они не устранили все последствия" аварии, проинформировала компания на своей странице в Facebook.