Жители двух районов Дагестана остались без электричества

03 октября 2021, 17:09

Более 26 тысяч жителей Тляратинского и Цумадинского районов остались без света после аварии в электросетях.

Жители двух районов Дагестана остаются без электричества из-за отключения, связанного с технологическим нарушением на высоковольтной линии 110 кВ "Шамильское - Анцух", сообщила пресс-служба ПАО "Россети Северный Кавказ".

"В данный момент остается без электроэнергии часть потребителей в Тляратинском и Цумадинском районах. Всего порядка 26 тысяч человек", - процитировал в 16.33 мск сообщение компании "Интерфакс-Юг".

Первоначально сегодня остались без света более 40 тысяч жителей Тляратинского, Цунтинского районов, Бежтинского участка и части Шамильского района, информирует ТАСС со ссылкой на министерство энергетики и ЖКХ Дагестана.

"Шамильский район запитан, остаются без света 26 100 человек", - привело агентство в 16.40 мск слова помощника главы этого министерства Натали Гаджиевой.