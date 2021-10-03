03 октября 2021, 17:09

Жители двух районов Дагестана остались без электричества

Более 26 тысяч жителей Тляратинского и Цумадинского районов остались без света после аварии в электросетях.

Жители двух районов Дагестана остаются без электричества из-за отключения, связанного с технологическим нарушением на высоковольтной линии 110 кВ "Шамильское - Анцух", сообщила пресс-служба ПАО "Россети Северный Кавказ".

"В данный момент остается без электроэнергии часть потребителей в Тляратинском и Цумадинском районах. Всего порядка 26 тысяч человек", - процитировал в 16.33 мск сообщение компании "Интерфакс-Юг".

Первоначально сегодня остались без света более 40 тысяч жителей Тляратинского, Цунтинского районов, Бежтинского участка и части Шамильского района, информирует ТАСС со ссылкой на министерство энергетики и ЖКХ Дагестана.

"Шамильский район запитан, остаются без света 26 100 человек", - привело агентство в 16.40 мск слова помощника главы этого министерства Натали Гаджиевой.

Примечание:

"Десятки тысяч жителей Дагестана остались без света в непогоду", "МЧС назвало срок восстановления энергоснабжения дагестанских сел", "Две дороги в горах Дагестана закрыты из-за обвалов".

Автор: "Кавказский узел"

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