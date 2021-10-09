Расширен круг лиц для обязательной вакцинации от COVID-19 в Ростовской области

09 октября 2021, 20:35

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Роспотребнадзор Ростовской области обязал пройти вакцинацию от коронавируса сотрудников отелей, турбизнеса, курьеров, волонтеров и работников промышленности региона.

Как писал "Кавказский узел", 1 июля глава Управления Роспотребнадзора в Ростовской области обязал привить от коронавируса до 26 августа работников торговли, общепита, транспорта, салонов красоты, СПА-салонов, соляриев, бань и саун, центров предоставления госуслуг, образовательных, медицинских и социальных учреждений, культурных и досуговых заведений, театров и кинотеатров, детских игровых комнат и сферы ЖХК.

Роспотребнадзор Ростовской области расширил список сфер, для сотрудников которых необходимо пройти вакцинацию от коронавируса. В Ростовской области сохраняется высокий риск распространения новой коронавирусной инфекции, ежедневно регистрируется более 500 случаев, указано в постановлении главного санитарного врача региона Евгения Ковалева от 8 октября.

В список подлежащих обязательной вакцинации включены представители гостиничного, туристического бизнеса, промышленности, а также курьеры и волонтеры. Они обязаны пройти вакцинацию первой дозой вакцины до 4 ноября, а второй - до 1 декабря. Необходимо "привить не менее 80%" сотрудников, с учетом ранее вакцинированных, а также переболевших COVID-19 не более полугода назад.

"Руководителям организаций и учреждений всех форм собственности, включая ИП, осуществляющих деятельность на территории Ростовской области при регистрации случаев COVID-19 в коллективах отстранять от работы всех непривитых сотрудников или переводить их на дистанционный режим работы", - говорится в документе, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

Постановление главы Роспотребнадзора Ростовской области вступает в силу со дня опубликования.

За последние сутки в Ростовской области выявлено 524 новых случая заражения коронавирусом. 26 человек скончались. С начала пандемии COVID-19 подтвержден у 143 236 человек, 7067 из них умерли, следует из сегодняшней информации на сайте "стопкоронавирус.рф".

Напомним, в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу 1 октября губернатор Ростовской области потребовал перевести на удаленный режим работы 30% сотрудников, в том числе пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Также с 4 октября в регионе прекращено проведение профосмотров и диспансеризации.

Новости о распространении коронавируса на юге России и на Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".