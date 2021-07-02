02 июля 2021, 05:41

Обязательная вакцинация от коронавируса введена в Ростовской области

Глава Роспотребнадзора в Ростовской области обязал работодателей привить от коронавируса большинство сотрудников сферы услуг, объяснив свое решение ростом числа зараженных и низкими темпами вакцинации.

Как писал "Кавказский узел", в связи с ростом заболеваемости коронавирусом российские регионы начали вводить обязательную вакцинацию сотрудников, которые работают с людьми. Первым регионом на юге России, где было принято такое решение, стала Кубань. 23 июня там  вышло постановление главного санитарного врача о вакцинации большинства работников сфер туризма, образования, торговли, общественного питания и транспорта. 28 июня жительница Краснодара провела одиночный пикет против обязательной вакцинации.

"Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против коронавируса группам граждан, подлежащих обязательной вакцинации", - говорится в постановлении врио главного санитарного врача региона Анатолия Конченко, опубликованном 1 июля на сайте Управления Роспотребнадзора по Ростовской области. В документе указано, что вакцинация обязательна для работников торговли, общепита, транспорта, салонов красоты, СПА-салонов, соляриев, бань и саун, центров предоставления госуслуг, образовательных, медицинских и социальных учреждений, культурных и досуговых заведений, театров и кинотеатров, детских игровых комнат и сферы ЖХК.

Руководители предприятий обязаны организовать вакцинацию первым компонентом вакцины до 29 июля, а полностью иммунизация сотрудников должна завершиться до 26 августа, указано в постановлении.

Такое решение принято в связи с тем, что "эпидемиологическая ситуация по данной инфекции оценивается как неблагополучная". Нынешние темпы добровольной иммунизации от коронавируса не позволяют своевременно обеспечить необходимую защитную иммунную прослойку, указал Конченко. По данным санитарного ведомства, к 1 июля дню выполнение плана вакцинации по трем вакцинам составило 31,5 процента.

С начала эпидемии в Ростовской области зафиксировано 99 540 случаев инфицирования коронавирусом, суточный прирост составил 232 случая. Умерли 4 674 человека из числа зараженных, в том числе 1 человек за последние сутки, указано 1 июля на сайте Стопкоронавирус.рф.

"Кавказский узел" также писал, что 28 июня силовики выявили жителя Ростова-на-Дону, который продавал фиктивные сертификаты о вакцинации, а сотрудники поликлиники вносили данные о ней на сайт Госуслуг. После этого Борис Тер-Григорьянц, возглавлявший почти 14 лет поликлинику №1 в Ростове-на-Дону, уволился по собственному желанию.

Новости о распространении коронавируса на юге России и на Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Минздрав Ростовской области отчитался о получении вакцины от COVID-19", "Крупнейший буддийский храм Калмыкии закрыт из-за коронавируса", "Работа детских садов разрешена в Калмыкии".

Автор: "Кавказский узел"

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