Родители добились ремонта крыши детского сада в Кабардино-Балкарии

08 октября 2021, 16:32

Течь в крыше детского сада №21 в Прохладном была оперативно устранена после публикации в Instagram, сообщила заведующая детским садом. Пользователи соцсети в комментариях посетовали на состояние других детсадов, а также школ. Многие проблемы в Кабардино-Балкарии решаются лишь после того, как возникает общественный резонанс, подчеркнула блогер Анастасия Емельянова.

Информация о том, что в детском саду №21 в городе Прохладный протекает крыша, была опубликована в соцсети 6 октября.

Короткое видео, на котором запечатлен протекающий потолок детского сада, было опубликовано в Instagram-паблике 07.news под рубрикой "Нам пишут". "Прохладный. Детский сад номер №21. Наши дети каждый день проходят через этот коридор, там мокро, скользко, там капает прямо на плитку! Каждый год собирают деньги на ремонт. Можно узнать, кому в карман мы платим? Пожалуйста, займитесь этим делом! Уже неделю идёт дождь и так каждый день!" – говорилось в публикации.

Крыша действительно протекала в одном месте, но в настоящее время течь устранена, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" заведующая детским садом Елена Мельниченко. "Мы пока накрыли место, где была течь, пленкой, а когда дожди прекратятся, мы зальем это место бетоном", – рассказала она.

Заведующая сообщила, что крышу здания детского сада поменяли три года назад, но из-за того, что одно из двух зданий дало усадку, крыша на переходе между двумя зданиями треснула и дала течь. "После появления этого видео в соцсетях к нам пришла с проверкой полиция. Интересовалась и прокуратура. Они два часа здесь были, все осмотрели. Ни в помещениях для групп, ни в игровых комнатах, нигде никакой течи не было. Только в одном месте – это коридор, переход между двумя зданиями. Дети там не ходят", – отметила Мельниченко.

По ее словам, детский сад обеспечивается всем необходимым. "Конечно, хотелось бы большего, но…", – сказала заведующая. На вопрос, чего не хватает учреждению, Мельниченко ответила, что игрового материала. "Игрушек бы побольше", – отметила она.

У жительницы Прохладного Юлии Заставской в детский сад ходит шестилетняя дочь. Течи с потолка Юлия не заметила. "В группе сухо и тепло, никакой течи нет. Может, где-то и текло, но дети там не ходят", – сообщила она.

Шестилетняя дочь Алины Османовой также посещает этот детский сад. Мать девочки подтвердила, что в группе, где занимается ее ребенок, с потолка не капает. "Ничего подобного я не видела. Могу уверенно сказать", – заявила она.

Публикация в группе 07.news, насчитывающей 198 тысяч подписчиков, на 15.00 мск набрала 12,7 тысячи просмотров и 37 комментариев. Часть пользователей указала, что в Прохладном многие объекты образования и соцкультбыта находятся в запущенном состоянии и требуют ремонта.

"Ну, вообще не новость. Увы. Плачевная ситуация по всему городу. Спасибо за бездействие администрации…", – написал rifat1979nugaev. "А вы посмотрите другие сады и школы! Вообще гляньте, как день города прошел. А это важный показатель. Меняйте мэра, и будет вам счастье", – указал пользователь 14oktotorp89. "И что ответит комиссия по приёмке к новому учебному году? Каков её вердикт? Привлечь всех к ответственности!" – прокомментировала eleonorataova.

"Детский сад N15 не лучше! В каждом садике начинаются поборы, финансирования нет, либо копейки, которых не хватает. Родители должны полностью всем обеспечивать группу, чтобы в нормальных условиях дети могли ходить в сад, окна менять, линолеум менять, крышу теперь надо перекрывать за счёт родителей???!!" – спросил пользователь moskov_kl__.

Ему ответил представитель Минпросвещения Кабардино-Балкарии. "На прошлой неделе прошла встреча представителей департамента образования и родителей. Родители довольны работой садика. Произведён ремонт кровли из муниципальных средств на сумму 305 000 рублей", – указано в сообщении с аккаунта minprosvet_kbr.

Комментаторы пожаловались на состояние учреждений и в других городах Кабардино-Балкарии. "В 25-й школе Нальчика в спортзале такая же история, занятия по физкультуре отменяют. Сырость ужасная", – сообщил oll.zk. "Работы в МКОУ "СОШ №25" на завершающей стадии, в настоящее время приостановлены в связи с погодными условиями, будут возобновлены при наступлении благоприятных погодных условий", указано в ответе, опубликованном с аккаунта nalchiknews. "Город Майский, ДК "Родина" в аварийном состоянии, в кабинетах на втором этаже от дождя потолок обвалился, в спортзале проходят занятия по физкультуре – школа 14 существует двадцать пять лет без спортзала", – написала trav.kina99.

Многие проблемы в Кабардино-Балкарии решаются только после того, как возникает общественный резонанс, подчеркнула блогер Анастасия Емельянова.

"У нас все так работает. Проблемы решаются, когда возникает общественный резонанс вокруг них. Это – детский сад, там самые беззащитные слои населения. А ведь от протекающей крыши могло возникнуть короткое замыкание в электропроводке и пожар. Слава Богу, что ничего не случилось, но почему надо было ждать, когда кто-то снимет это все на видео и выложит в интернет?" - отметила она.