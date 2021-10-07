Жители села в Кабардино-Балкарии добились от властей ремонта моста

07 октября 2021, 20:19

После обращения пользователей соцсетей отремонтирован мост в селе Шалушка Чегемского района, отчитался сегодня Центр управления регионом. В Шалушке есть и другие мосты, которые требуют срочного ремонта, указали авторы комментариев к этой новости.

Система "Инцидент менеджмент" зафиксировала в социальных сетях обращение от жителей сельского поселения Шалушка. "На конечной остановке в Шалушке рушится висячий мост, примите, пожалуйста, меры", - процитировал сегодня Центр управления регионом (ЦУР) Кабардино-Балкарии обращение, полученное от жителя Чегемского района.

Обращение было направлено в администрацию Чегемского района, которая отчиталась об укреплении моста, говорится в видеоролике, опубликованном на странице ЦУР Кабардино-Балкарии в Instagram. На видео виден покосившийся мост, под которым течет бурная река. "Укрепление опор моста проведено силами специалистов Чегемского района и администрации села Шалушки, работы проводились с привлечением спецтехники", - говорится в видеоролике. На заключительных кадрах видеоролика демонстрируется мост после ремонта.

Публикацию ЦУР перепостило Instagram-сообщество "Сельское поселение Шалушка", насчитывающее 2585 подписчиков. Она набрала на 20:15 мск 217 просмотров и два комментария.

"В Шалушке есть еще мосты, которые подлежат срочному ремонту", - отметила soblirovairina. "Пригнали трактор 77-го года - толкнули на 20-30 сантиметров мост и все! Какая спецтехника, какие работы? А спецтехника - это всего лишь слова, услышанные по телевизору. Молодцы", - прокомментировал garrymacdonald86.

Администрация сельского поселения Шалушка 6 октября на своей странице в Instagram также сообщила, что был произведен временный ремонт моста. "На данный момент произвели временное укрепление пешеходного моста через речку Сухая Шалушка. Дальнейшие работы будут проводиться после спада уровня воды и прекращения осадков", - пояснила администрация.